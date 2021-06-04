中國加快疫苗接種 美媒：分配不均問題漸顯露

美媒報導，中國的COVID-19疫苗施打計畫啟動緩慢，但近期卻大力推進接種，僅在5月底，便在5天內為民眾注射了一億劑疫苗。就在接種速度大幅提升之際，疫苗分配不均的問題也顯露無疑。

中國國家衛健委通報，截至2日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗逾7億劑次。

美聯社報導，中國的疫苗接種計畫實施得還遠遠不夠完美，其中包括疫苗分配不均等問題。但中國公共衛生部門的領導人稱，希望到今年年底為14億人口中的80%施打疫苗。

報導說，首都北京約有87%的人至少注射了一劑疫苗。北京的疫苗資源充沛，全城更有數百個疫苗接種點，北京市民可以十分簡單、輕鬆地接種疫苗。

但是其他省市似乎不能與北京相提並論，因為在很多地區預約接種是仍然困難。

報導說，在中國大力加快疫苗接種速度之前，許多人並不急於接種，因為中國在過去一年透過嚴格的邊境控制和強制隔離遏制了疫情。但是最近廣東省的疫情出現了抬頭趨勢。

中國疫苗接種計畫除資源分配不均，還有一些人對中國疫苗持懷疑態度。美聯社說，一所大學的研究人員稱該校黨支部每個月都打電話給他，詢問他是否接種了疫苗並提出幫他預約時間。

但目前為止，他拒絕注射疫苗，因為他更喜歡BNT疫苗，他說他相信BNT的數據。他不願透露姓名，因為擔心他在一所政府大學的工作可能會因公開質疑中國疫苗而受到影響。

中國目前尚未批准使用BNT疫苗，這名研究人員也不確定他能堅持多久。