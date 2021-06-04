快訊

內政部：房東若因房客確診拒住 可處最高15萬元罰鍰

全國學生單日確診再添25例 延長停課與否預計下周公布

廣州防控疫情 18萬人嚴禁出門部分物資不暢

中央社 / 台北4日電
圖為中國廣州市荔灣區部分社區封鎖，居民只能進不能出。 路透社
圖為中國廣州市荔灣區部分社區封鎖，居民只能進不能出。 路透社

廣州市疫情持續發展，官方使用嚴格封閉式管理的方式，要求特定區域內居民「嚴格居家、足不出戶」，納管人口達18萬人；區內有居民反映物資不足、價格太貴等問題。

廣州本輪2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起自5月21日，至6月3日當地本土病例已接近80例。

廣州市3日傍晚召開新聞發布會通報疫情防控的最新情況，新增廣州市荔灣區兩個街道為封閉管理區，「禁足令」覆蓋的人口擴大至超過18萬人，這些地區人員只進不出、嚴禁聚集。

廣州日報報導，荔灣區常務副區長林雋在會中表示，將實施網格化管理，由醫療機構、公安和社區各派一人組成的「三人小組」配置在家戶中，高風險地區200戶左右一組、中風險地區400戶左右一組、其他地區800戶左右一組。

「三人小組」負責居民的健康監測、上門核酸採樣、監管隔離狀況、協助物資配送等。

林雋坦言，有部分市民反映物資配送時間較長、部分物資轉運不暢、居民慢性病藥品配送不夠快、「價格和部分家庭需求匹配有差距」。他表示將會持續改善。

廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮說，與廣州此前疫情相比，本次疫情的變異株呈現毒力更強的特點，針對變異株毒力強的情況，要引起高度關注。

廣州自5月26日啟動重點區域全員核酸排查以來，截至6月2日，全市累計核酸採樣781.76萬份，其中682.92萬份結果為陰性，已發現陽性29人。

疫情 公安 中風

延伸閱讀

成都天府國際機場 28日開航運營

WHO：越南沒有新混種病毒 而是印度變異株

病毒傳播速度太快！廣州與病毒賽跑 多地進高風險區

粵「獵鷹方艙」啟動 24小時運轉、檢測產能日12萬管

相關新聞

對生活的無聲抗議 陸青年選擇「躺平」

在台灣年輕人沈浸於「小確幸」多年後，今天，愈來愈多大陸年輕人也開始選擇「躺平」了。

2個月大嬰兒跌入地鐵軌道 陌生男子見義勇為救起：當時本能

5月30日湖北武漢一名手推嬰兒車的媽媽在搭乘地鐵期間，落車時疑因推車不穩，導致2個月大的嬰兒從嬰兒車內跌入地鐵與月台之間的空隙中。緊要關頭，一名年輕男子側身進入空隙中將嬰兒救起，所幸嬰兒最終並無大礙，救人男子轉身離開。

設計上海 全球作品逾400件

亞洲年度設計盛會2021「設計上海」6月3日在上海世博展覽館開幕。本屆「設計上海」匯集了來自全球逾30個國家和地區的40...

全面進入主汛期 區域性旱澇恐明顯

中國大陸氣象局3日披露，預計今年汛期中國大陸氣候狀況總體偏差，區域性、階段性的旱澇災害明顯，極端天氣氣候事件偏多，季節內...

漓江水資源 將採最嚴管理

廣西壯族自治區生態環境廳副廳長黎敏3日間表示，廣西將在「十四五」期間，實施最嚴格水資源管理制度，加強漓江流域水資源調配，...

風雲四號B星升空 氣象觀測更強

6月3日零時17分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，將風雲四號B星順利送入預定軌道。風雲四號02星是中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。