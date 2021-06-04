廣州防控疫情 18萬人嚴禁出門部分物資不暢

廣州市疫情持續發展，官方使用嚴格封閉式管理的方式，要求特定區域內居民「嚴格居家、足不出戶」，納管人口達18萬人；區內有居民反映物資不足、價格太貴等問題。

廣州本輪2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起自5月21日，至6月3日當地本土病例已接近80例。

廣州市3日傍晚召開新聞發布會通報疫情防控的最新情況，新增廣州市荔灣區兩個街道為封閉管理區，「禁足令」覆蓋的人口擴大至超過18萬人，這些地區人員只進不出、嚴禁聚集。

廣州日報報導，荔灣區常務副區長林雋在會中表示，將實施網格化管理，由醫療機構、公安和社區各派一人組成的「三人小組」配置在家戶中，高風險地區200戶左右一組、中風險地區400戶左右一組、其他地區800戶左右一組。

「三人小組」負責居民的健康監測、上門核酸採樣、監管隔離狀況、協助物資配送等。

林雋坦言，有部分市民反映物資配送時間較長、部分物資轉運不暢、居民慢性病藥品配送不夠快、「價格和部分家庭需求匹配有差距」。他表示將會持續改善。

廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮說，與廣州此前疫情相比，本次疫情的變異株呈現毒力更強的特點，針對變異株毒力強的情況，要引起高度關注。

廣州自5月26日啟動重點區域全員核酸排查以來，截至6月2日，全市累計核酸採樣781.76萬份，其中682.92萬份結果為陰性，已發現陽性29人。