2個月大嬰兒跌入地鐵軌道 陌生男子見義勇為救起：當時本能

5月30日湖北武漢一名手推嬰兒車的媽媽在搭乘地鐵期間，落車時疑因推車不穩，導致2個月大的嬰兒從嬰兒車內跌入地鐵與月台之間的空隙中。緊要關頭，一名年輕男子側身進入空隙中將嬰兒救起，所幸嬰兒最終並無大礙，救人男子轉身離開。

事後，這名見義勇為的男子被找出，接受媒體採訪時他表示，自己也是一名父親，救人是當時的本能。

事發於當日下午6時40分許，在武漢地鐵8號線黃浦路站台，一位媽媽在推嬰兒車下地鐵的時候，嬰兒車在列車和月台之間的空隙卡了一下，車內2個月大的嬰兒因慣性滑出車體，跌入空隙中。現場乘客見狀，紛紛擋住車門並大喊「不要開車！不要開車！」，一名站內工作人員亦試圖將嬰兒撈起，奈何根本夠不到。

此時，一位身著白色襯衫、身材消瘦的男子衝出車廂，並側身從空隙中跳下軌道，將嬰兒抱起、交給嬰兒的媽媽。隨後，該名男子手撐站台地面，自行爬出。所幸，嬰兒只是臉上沾了些灰塵，並無大礙。而救人男子見嬰兒無大礙後，便轉身進入了車廂。有網友發現，男子的白衣服被刮黑、刮爛了，亦有網友呼籲找出這位做好事不留名的英雄。

據《長江日報》周一（5月31日）消息，救人男子已經被找到。今年30歲的李俊傑，是武漢新洲人，他說自己當時沒有想太多，「因為我個子比較小，估計當時也只有我最適合去做這件事」。李俊傑又說，這是一件很平常的事，在平凡的生活中遇到這種緊急情況，能夠做一些力所能及的事情是每一個武漢人應該做的事。

救人男子表示做一些力所能及的事情是每一個武漢人應該做的事。（長江日報）

對此，網友紛紛表示「建議給小伙子辦一張終身免費公共交通卡」、「為這位見義勇危年輕帥哥點讚」、「關鍵時刻站出來的英雄」。也有網友建議到，父母要學會正確使用嬰兒車的安全帶和剎車，在遇見這類大縫隙時，需要抬一下嬰兒車再推行。

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文章授權轉載自《香港01》