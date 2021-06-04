漓江水資源 將採最嚴管理
廣西壯族自治區生態環境廳副廳長黎敏3日間表示，廣西將在「十四五」期間，實施最嚴格水資源管理制度，加強漓江流域水資源調配，保障漓江幹流生態流量，有效改善漓江枯水期水生態景觀環境，促進人水和諧，讓漓江實現「清水綠岸、魚翔淺底」的美麗景象。
中新社報導，黎敏表示，近年來，廣西高度重視漓江水生態環境保護工作。以水環境質量改善為核心，加強水汙染防治和水生態保護，大力推進漓江流域「治亂、治水、治山、治本」，全面清理整治採石場、非法採砂等問題。
廣西桂林市官方提供的信息顯示，近年來桂林市集中關停小造紙廠24家、採石場162家、磚廠126家。拆除了漓江上游的青獅潭水庫庫區周邊500公尺範圍內300多家汙染養殖場，並支持村民綠色轉產。
黎敏表示，通過整治，「十三五」期間，漓江生態環境治理成效顯著，常年保持國家地表水Ⅱ類水質標準，桂林市在2020年國家地表水考核斷面水環境質量狀況排名中位列第2名。
黎敏稱，「十四五」期間，廣西將系統推進漓江流域水生態環境保護工作。加強汙染防治，重點推進桂林市管網等基礎設施建設，加強漓江流域工業集聚區汙水排放監管，開展農村環境綜合整治，防治畜禽養殖汙染，確保漓江水質優良；堅持系統治理，開展漓江山水林田湖草系統治理，實施漓江水生態保護和修復提升工程，加強幹支流水環境綜合整治，持續深入推進漓江清理整治，打造美麗河湖典範。
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