風雲四號B星升空 氣象觀測更強

6月3日零時17分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，將風雲四號B星順利送入預定軌道。風雲四號02星是中國大陸新一代地球靜止軌道氣象衛星首顆業務星，主要應用於天氣分析和預報、環境和災害監測等領域。

中新社報導，風雲四號衛星總設計師董瑤海表示，憑藉最新搭載的快速成像儀，風雲四號B星可以實現對數百萬平方公里區域1分鐘/次的成像，對中小尺度的天氣系統具備更強的監測能力。另外，針對颱風、暴雨、強對流、大霧、沙塵、霾等災害性和高影響天氣，風雲四號雙星在軌聯合觀測，再結合極軌氣象衛星風雲三號系列，可提供更加及時、準確的觀測數據。

依運行軌道畫分，氣象衛星可分為繞地球兩極運轉的極軌氣象衛星和相對地球不動的靜止軌道氣象衛星兩大系列。經過50餘年發展，加上風雲四號B星，大陸已成功發射風雲一號、風雲二號、風雲三號及風雲四號兩代四型共18顆風雲氣象衛星。

中國大陸風雲衛星家族中，風雲一號和風雲三號屬於極軌氣象衛星，可以獲取全球觀測數據，是實施全球監測的「巡邏兵」；風雲二號和風雲四號屬於地球靜止軌道氣象衛星，相對地球靜止不動，可以獲取中國大陸所在區域的連續動態觀測數據，是堅守崗位的「哨兵」。

一般來說，靜止軌道氣象衛星在地球赤道上空約3.58萬公里，相對地球靜止，可觀測地球表面三分之一的固定區域，並對同一目標地區進行持續不斷的氣象觀測。

作為中國大陸首個研製並投入使用的靜止軌道氣象衛星系列，風雲二號氣象衛星於1986年啟動研製。隨著1997年、2000年風雲二號A星、B星先後成功發射，研製團隊積累了大量地面研製和在軌試驗數據。2004年，風雲二號C星成功發射，成為當時中國大陸應用最為廣泛的業務應用衛星。