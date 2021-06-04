全面進入主汛期 區域性旱澇恐明顯

中國大陸氣象局3日披露，預計今年汛期中國大陸氣候狀況總體偏差，區域性、階段性的旱澇災害明顯，極端天氣氣候事件偏多，季節內氣候變率大。

中新社報導，中國大陸氣象局發言人王志華3日表示，5月份中國大陸南方發生6次區域性暴雨過程，江蘇、安徽、湖北、上海、浙江、江西、湖南、貴州8省（市）區域平均降雨量242毫米，較常年同期偏多五成，為1961年以來同期第二多。

據大陸國家氣候中心監測，6月1日南海夏季風已全面爆發，意味著中國大陸將全面進入主汛期。王志華稱，預計6月份，華南中東部、西南地區西部和南部、東北地區中北部等地降水較常年同期偏多，雲南西部、福建南部等地旱情將進一步緩解，大陸其他地區降水接近常年同期到偏少。預計未來十天，華南大部降雨仍偏多。

大陸國家氣候中心副主任賈小龍表示，預計今年汛期中國大陸氣候狀況總體為偏差，區域性、階段性的旱澇災害明顯，極端天氣氣候事件偏多，季節內氣候變率大。北方多雨區主要在西北地區中東部、華北、黃淮北部、東北，南方多雨區主要在江淮東部、江南大部、華南大部、西南西部。

今年夏季中國大陸氣溫接近常年到偏高，部分地區可能出現階段性高溫熱浪。王志華說，長江以南對流性強降雨過程將顯著增多，需加強防範強降雨引發的泥石流、山洪、城市內澇等災害。6月強對流影響範圍將進一步增大，部分地區雷暴日數將明顯增多，需重點防範強對流天氣引發的災害。