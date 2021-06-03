中國人工智慧模型訓練 北京清大錄取首位AI學生

北京清華大學宣布招收中國首名人工智慧學生華智冰，「本人」近日透過影片亮相，引發關注。據報導，華智冰精通書畫音樂創作的背後，是中國首個超大規模的人工智慧模型「悟道2.0」訓練。

綜合新華社、中國新聞網、科技日報報導，北京清華大學1日宣布，錄取中國首名人工智慧（AI）學生華智冰，她已拜入清華大學計算機系知識工程實驗室的教授唐杰門下，跟著他共同鑽研人工智慧、深度學習領域的專業知識。清大並為她辦理了學生證、註冊電子信箱。

報導指出，「華智冰」是由中國科技部支持的北京智源人工智能研究院，與專攻對話AI的小冰公司、智譜AI團隊共同研發，身兼智源人工智能研究院副院長的清大教授唐杰為計畫總主持人。

雖然報導並未詳加解釋，不過一般認為「華智冰」這個名字，來自於「清華大學」、「智譜」與「小冰」。

據報導，2021年北京智源大會1日到3日於北京中關村國家自主創新示範區會議中心舉行，唐杰在會中首度公布一支關於「華智冰」的影片，揭露華智冰的面貌。

唐杰說明，華智冰的長相、聲音與詩詞創作，以及影片中背景音樂，全都是人工智慧技術生成的。而且她不但會創作，還具有一定的推理、情感感知與互動的能力。

華智冰在影片表示，自己由於深感不足而選擇進入清華就讀，並且在過程中對於「自己是如何誕生」、「能否了解自己」等有關身世的問題感到好奇，因此決定加入唐杰的實驗室，一起學習。

她並開玩笑說：「唐老師一開始還有點猶豫，因為培養我實在是太貴了。」

唐杰表示，華智冰背後所依靠的是中國首個超大規模智慧模型「悟道2.0」，這套模型在9個競賽測驗任務中拿下國際第一。「這套模型可以同時處理海量的中文資料、英文資料、圖資料等，而且訓練效果特別好，既可以中文做答，也可以問中文回答英文，甚至是圖片。」

唐杰說明，悟道2.0的目的是讓機器像人一樣思考，實踐通用的人工智慧，並為開發者賦能，進而推動智慧應用生態的形成；「華智冰就是這個努力的成果」。

至於外界擔心的倫理問題，例如華智冰是否會產生自我情感，唐杰明確表示目前並不會，「人工智慧的未來是主體化，具有自主意識，但至少要50年以後。」

他進一步說明，與普通人相比，華智冰學習成長的速度會快很多，假如今年6歲，明年可能就會達到12歲的認知水準。「當然，對她來講，仍是一個非常艱難的認知過程。」