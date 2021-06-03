快訊

日本120萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝「後面還有這麼多」

是否直接停課到暑假？教長潘文忠這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國康希諾鼻噴霧吸入型疫苗 申請緊急使用

中央社 / 台北3日電
康希諾鼻噴霧式/吸入型疫苗正在申請緊急使用。(路透)
康希諾鼻噴霧式/吸入型疫苗正在申請緊急使用。(路透)

中國工程院院士陳薇今天說，COVID-19疫苗既可透過皮下注射，還可透過鼻噴霧式吸入，後者所需的劑量是前者的1/5，而且可以形成黏膜免疫。這款鼻噴霧式/吸入型疫苗正在申請緊急使用。

據陸媒科創板日報報導，中國康希諾生物公司董事長兼CEO宇學峰昨天在青島的一場會議上表示，康希諾的鼻噴霧式/吸入型COVID-19疫苗現已進入二期臨床試驗。

康希諾的「克威莎」是由康希諾和陳薇的團隊所共同開發的腺病毒載體COVID-19疫苗，只需施打一劑，已於2月25日獲批准附條件上市使用中。

據報導，康希諾的吸入型疫苗與此前已獲批附條件上市的疫苗，在毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用鼻噴霧化吸入免疫專用裝置進行免疫。

報導稱，所謂霧化吸入免疫，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是透過肌肉注射所不能帶來的。通常，透過肌肉注射的COVID-19疫苗只能誘導體液免疫和細胞免疫。此外，使用霧化吸入方式免疫是無痛的，且擁有更高的可及性。

疫苗 COVID-19

延伸閱讀

日本調查1774人 接種兩劑疫苗能形成充分抗體

強調醫療落差 澎湖縣府：中央應至少提供5萬劑疫苗

學者稱給郭董上法律課 柯文哲：法律不是要人民去祀奉

放話5天內打完卻還剩2萬劑疫苗 侯友宜：一定打得完

相關新聞

好運用完？她抽中環遊世界後3年…負債、失業、憂鬱

2018年一名大陸女子「信小呆」抽中支付寶價值人民幣1億元大獎，之後辭職環遊全世界。今年將滿30歲的她坦言，當初為了旅遊...

對生活的無聲抗議 陸青年選擇「躺平」

在台灣年輕人沈浸於「小確幸」多年後，今天，愈來愈多大陸年輕人也開始選擇「躺平」了。

廣告違法 「淘寶一姐」遭罰228萬元

浙江政務服務網今（3）日公告，「淘寶一姐」薇婭相關公司謙尋（杭州）文化傳媒有限公司，因廣告含有妨礙社會公共秩序和違背社會...

中國康希諾鼻噴霧吸入型疫苗 申請緊急使用

中國工程院院士陳薇今天說，COVID-19疫苗既可透過皮下注射，還可透過鼻噴霧式吸入，後者所需的劑量是前者的1/5，而且...

河南父救癲癇兒 畫1萬把扇子籌錢 暖心人龍捧場

河南開封書店街夜市裡，32歲的郭龍飛擺攤賣起手繪扇子，為了幫患有難治性癲癇的6歲兒子籌措醫藥費，他的目標是賣出1萬把扇子...

一路追象蹭熱度「求打賞」 直播主吃菠蘿、闖管控區

自4月中旬，15隻野生亞洲象從雲南西雙版納、普洱、紅河、玉溪一路向北遷徙。吸引一批直播主一路跟蹤。他們沿著大象蹤跡拍攝、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。