中國康希諾鼻噴霧吸入型疫苗 申請緊急使用

中國工程院院士陳薇今天說，COVID-19疫苗既可透過皮下注射，還可透過鼻噴霧式吸入，後者所需的劑量是前者的1/5，而且可以形成黏膜免疫。這款鼻噴霧式/吸入型疫苗正在申請緊急使用。

據陸媒科創板日報報導，中國康希諾生物公司董事長兼CEO宇學峰昨天在青島的一場會議上表示，康希諾的鼻噴霧式/吸入型COVID-19疫苗現已進入二期臨床試驗。

康希諾的「克威莎」是由康希諾和陳薇的團隊所共同開發的腺病毒載體COVID-19疫苗，只需施打一劑，已於2月25日獲批准附條件上市使用中。

據報導，康希諾的吸入型疫苗與此前已獲批附條件上市的疫苗，在毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用鼻噴霧化吸入免疫專用裝置進行免疫。

報導稱，所謂霧化吸入免疫，即採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是透過肌肉注射所不能帶來的。通常，透過肌肉注射的COVID-19疫苗只能誘導體液免疫和細胞免疫。此外，使用霧化吸入方式免疫是無痛的，且擁有更高的可及性。