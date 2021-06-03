野象群來襲 昆明啟動應急處置預案、撤離民眾

原棲息在西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，過去40多天已跋涉400多公里，幾乎跨越半個雲南。2日21時55分，這群野象已經來到雲南省會昆明市郊區，昆明啟動應急處置預案，並將當地民眾迅速撤離。

雲南省3日凌晨發布通告稱，6月2日21時55分，北遷象群沿玉溪市紅塔區春和街道老光箐村北側前進，進入昆明市晉寧區雙河鄉。省林草局協調無人機監測團隊、應急處置團隊、亞洲象專家，提前研判和通報象群遷移線路，指導當地全面開展布防工作，要求高度警醒、高度戒備、全力防控，切實保障人象安全。

目前昆明市、晉寧區兩級啟動應急處置預案，現場12架無人機不間斷監測，全面開展布防，同時緊急增調渣土車，封堵周邊入村道路，並迅速組織群眾撤離，實施投食誘導，確保人象安全。玉溪市也持續加強監測，落實防控措施，防止象群折返帶來的安全風險。

楚天都市報指出，這15頭亞洲野象6月1日曾闖入玉溪市紅塔區山上一家康復院超過半小時。康復院69歲的楊佳信說，「大象把房門撞開，直接走進了房間裡面，當時我只能躲在床底下不敢出聲。」

楊佳信表示，他聽到臥房外面不時傳出東西砸落的聲音，後來房裡的水龍頭也被大象擰開。半個多小時過去後，屋外漸漸沒了動靜。楊佳信才小心翼翼爬起身子，發現臥房外已是一片狼籍。

對於這群亞洲野象何以會遠離棲息地，大陸學者專家有不同的看法。新京報報導，西雙版納亞洲象監測員表示，保護良好的森林反而使大象可取食的植物減少，象群只能外出覓食。相較於森林中的粽葉蘆等，農作物的熱量更高也更可口，導致亞洲象逐漸改變食性不斷試探前往農田覓食，可能是主要原因。