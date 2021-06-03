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北遷野象群連夜進入昆明 當地24小時監測啟動布防

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
北遷野象群連夜進入昆明，當地24小時監測啟動布防。新華社
北遷野象群連夜進入昆明，當地24小時監測啟動布防。新華社

15頭野生亞洲象組成的象群北遷持續引發關注。昨晚，象群繼續向北遷移，沿玉溪市紅塔區春和街道老光箐村北側前進，進入昆明市晉寧區雙河鄉，目前位於雙河鄉火草壩附近。

據星島網報導，對此，雲南省林草局協調無人機監測團隊、應急處置團隊、亞洲象專家全部轉場，提前研判和通報遷移線路，指導當地全面開展佈防工作，要求高度警醒、高度戒備、全力防控，切實保障人象安全。

昆明市、晉寧區兩級啟動應急處置預案，現場12架無人機不間斷監測，全面開展佈防，緊急增調渣土車，封堵周邊入村道路，迅速組織群眾撤離，實施投食誘導，確保人象安全。

玉溪市持續加強監測，落實防控措施，防止象群折返帶來的安全風險。

昆明市晉寧區政府官微6月2日晚發出《關於做好亞洲象肇事防範與應急工作的公告》，提醒民眾注意防範。勿在院子晾曬玉米、存放食鹽等亞洲象喜食農作物、食物，避免逗引亞洲象闖進家門。若遇亞洲象闖進家時，不要慌亂，盡快到安全區域躲避。

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