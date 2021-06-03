北京自駕示範區 無人配送車上路

近日，首批獲得「路權」的無人配送車正式上路，備受業內關注。日前，北京市高級別自動駕駛示範區為多家頭部企業頒發了無人配送車車輛編碼，在大陸首次實現對無人配送車輛賦予合法路權。

新華社報導，2020年9月，北京市設立高級別自動駕駛示範區，並以北京經濟技術開發區約60平方公里的面積劃定範圍。今年4月，在示範區的基礎上，北京設立了大陸首個智能網聯汽車政策先行區，允許自動駕駛車輛率先開啟無人化測試、率先「駛」入商業運營、率先進行高速測試。

北京經濟技術開發區管委會副主任孔磊表示，由於現有政策未規定「無人配送車」屬於機動車或非機動車輛，因此政策制定從實際出發，參照非機動車進行管理，進行標準規範，為下一步發展奠定基礎。

截至目前，示範區已在公開道路、產業園區、景區以及特定場景投放了一定數量的無人配送車，相關企業也在配送站、居民區及主要產業園投入近100輛無人配送車，開展末端快遞配送。

北京經濟技術開發區科技創新局副局長捷菲說，北京市高級別自動駕駛示範區除了部署無人配送、無人巡檢、自動駕駛環衛車、幹支線物流貨運卡車等各類智能網聯汽車應用場景外，還將對優秀項目予以政策及資金支持。

作為政策的直接受益者，小馬智行是示範區首批獲得自動駕駛路測牌照的企業。小馬智行副總裁、北京研發中心負責人張寧說，北京推出了一系列的開放政策，助推技術的快速落地。

孔磊說，示範區第一階段建設基本完成，6月將進入新一階段，覆蓋更大面積及更多車載入網終端，20個應用場景也將逐步落地。

北京還將選取京津高速北京段、京台高速北京段、大興機場高速等6條共143公里高速路，根據具體情況逐步開放，為自動駕駛汽車創造規模化的高速公路測試環境，加快高速公路幹線物流等自動駕駛應用場景落地。