快訊

台南台江大道超跑和自小客車禍 釀火燒車3人慘死

北京自駕示範區 無人配送車上路

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

近日，首批獲得「路權」的無人配送車正式上路，備受業內關注。日前，北京市高級別自動駕駛示範區為多家頭部企業頒發了無人配送車車輛編碼，在大陸首次實現對無人配送車輛賦予合法路權。

新華社報導，2020年9月，北京市設立高級別自動駕駛示範區，並以北京經濟技術開發區約60平方公里的面積劃定範圍。今年4月，在示範區的基礎上，北京設立了大陸首個智能網聯汽車政策先行區，允許自動駕駛車輛率先開啟無人化測試、率先「駛」入商業運營、率先進行高速測試。

北京經濟技術開發區管委會副主任孔磊表示，由於現有政策未規定「無人配送車」屬於機動車或非機動車輛，因此政策制定從實際出發，參照非機動車進行管理，進行標準規範，為下一步發展奠定基礎。

截至目前，示範區已在公開道路、產業園區、景區以及特定場景投放了一定數量的無人配送車，相關企業也在配送站、居民區及主要產業園投入近100輛無人配送車，開展末端快遞配送。

北京經濟技術開發區科技創新局副局長捷菲說，北京市高級別自動駕駛示範區除了部署無人配送、無人巡檢、自動駕駛環衛車、幹支線物流貨運卡車等各類智能網聯汽車應用場景外，還將對優秀項目予以政策及資金支持。

作為政策的直接受益者，小馬智行是示範區首批獲得自動駕駛路測牌照的企業。小馬智行副總裁、北京研發中心負責人張寧說，北京推出了一系列的開放政策，助推技術的快速落地。

孔磊說，示範區第一階段建設基本完成，6月將進入新一階段，覆蓋更大面積及更多車載入網終端，20個應用場景也將逐步落地。

北京還將選取京津高速北京段、京台高速北京段、大興機場高速等6條共143公里高速路，根據具體情況逐步開放，為自動駕駛汽車創造規模化的高速公路測試環境，加快高速公路幹線物流等自動駕駛應用場景落地。

北京 開發區

延伸閱讀

外媒指陸干預德方供台疫苗 陸委會：無評論、籲陸自重

新一輪攻堅戰定調：解決當前禁錮中國的關鍵核心技術

未來車趨勢 鴻海李傑：軟體、智慧化和無人駕駛

旅美學者林夏如：台灣內部挑戰與中國威脅同等嚴峻

相關新聞

對生活的無聲抗議 陸青年選擇「躺平」

在台灣年輕人沈浸於「小確幸」多年後，今天，愈來愈多大陸年輕人也開始選擇「躺平」了。

重慶大轟炸六五大隧道 隔80年開放

重慶市人防辦公室2日披露，經過保護性修繕，重慶大轟炸「六五」大隧道慘案遺址下的防空隧道時隔80年後，將於7月首次對市民和...

北京自駕示範區 無人配送車上路

近日，首批獲得「路權」的無人配送車正式上路，備受業內關注。日前，北京市高級別自動駕駛示範區為多家頭部企業頒發了無人配送車...

首艘陸製大型郵輪 年底船體起浮

上海市浦東新區科經委副主任周徵宇2日透露，今年5月底，大陸國產首艘大型豪華郵輪總段製作進度已達到86%，船體合攏進度達到...

福建首座超級充電站 功用10合1

福建省首座「多站融合」超級充電站—福州東二環岳峰悅享超級充電站，1日正式投運。該站集成了超級快充、電池檢測、光伏發電、儲...

大陸教填志願 開價最高17萬 專家卻是打工大學生

今年大陸多地高考（大學聯考）改革落地，學生志願填報變得更複雜，志願填報服務的生意，也更受家長青睞，輔導服務或軟體的價格節節攀升，從人民幣數百元到萬元不等。然而，不少家長購買後發現多是「數據陳舊」等負面評價，還有曾購買的學生最後學校錄取結果仍不理想，引發爭議，批評是收取「智商稅」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。