首艘陸製大型郵輪 年底船體起浮

上海市浦東新區科經委副主任周徵宇2日透露，今年5月底，大陸國產首艘大型豪華郵輪總段製作進度已達到86%，船體合攏進度達到62%。

中新社報導，在當日舉行的浦東新區「六大硬核產業建設亮點」新聞通氣會上，周徵宇表示，首艘大陸國產大型郵輪今年底將完成船體起浮，2023年完工交付。

上海外高橋造船有限公司企畫部副部長陳思表示，目前，首艘大陸國產大型郵輪首製船和二號船整體進展順利。陳思表示，設計方面，首製船詳細設計和生產設計工作已步入尾聲，二號船正在確認設計需求；建造方面，首製船機械處所已實現貫通，預計9月份完成全部總段的吊裝工作。

他同時表示，在內裝方面，首製船首批公共區域以及艙室預製模塊已通過檢驗，目前正在開展艙室預製車間投產工作；採購方面，首製船基本完成全部採購工作，二號船採購策略製訂工作正穩步推進。與此同時，其他各項事宜正在按計畫穩步開展。