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重慶大轟炸六五大隧道 隔80年開放

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

重慶市人防辦公室2日披露，經過保護性修繕，重慶大轟炸「六五」大隧道慘案遺址下的防空隧道時隔80年後，將於7月首次對市民和遊客開放。

中新社報導，二戰期間，重慶作為國民政府戰時首都，遭受日軍戰略轟炸6年10個月，史稱「重慶大轟炸」。在此期間的1941年6月5日，日軍對重慶連續實施5個多小時的大規模轟炸，高溫和嚴重缺氧，致使在重慶較場口防空隧道內躲避的數千民眾窒息及推擠踐踏身亡，釀成了二戰時期間接死於空襲人數最多的震驚中外的「六五」大隧道慘案。

1949年後，有關部門對較場口防空隧道進行清理維修，建立大轟炸慘案遺址。自1998年以來，每年6月5日「六五」大隧道慘案紀念日，重慶都會進行全市防空警報試鳴放，警醒民眾勿忘國恥，銘記歷史。

沿著灰白色的水泥階梯向下，這座深埋地下近20公尺的防空洞，首先映入眼簾的是一面以大轟炸時期重慶老照片為背景的數據牆。隨後，包括三個單元的史實主題展通過藝術圖文、動態沙盤、三維建模、老照片、親歷者的口述文錄、影音等形式，向公眾展示重慶大轟炸及「六五」大隧道慘案的真實場景。

在隧道體驗區內，木質洞門、泥坯牆面、洞口一側的防空洞避難規則、雜亂堆放的生活物品，無不真實生動還原當時的場景。隧道內，雖然大多數石壁已被加固處理，但有一塊不到一平方公尺的凹陷處，還保留著「六五」大隧道慘案發生時的一塊原始石壁。階梯右側的雕塑，是轟炸結束後避難者逃出隧道，湧向洞外的樣子。他們有的高舉右手，指著洞外的陽光向上奔走。

西南大學中國抗戰大後方研究中心教授潘洵表示，抗戰時期，重慶大轟炸、南京大屠殺、細菌戰是日本對中國的三大暴行，將重慶大轟炸「六五」大隧道慘案遺址列入大陸國家級抗戰紀念設施、遺址名錄，具有重要意義，能够讓人們銘記歷史，珍愛和平。

遺址 抗戰

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