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山東54名小學生遭棍毆！過百家長圍堵學校 涉事老師停職調查
大陸山東棗莊市有家長1日反映，該市中區紅旗小學一班共54人的三年級學生，被體育女老師邵某用木棍毆打體罰，導致臀部腫脹，校方事後拒絕向家長提供事發時的監視器紀錄；過百名家長圍堵學校，要求校方解釋。
棗莊市中區委宣傳部稱，邵某已被停職，正接受警方調查，未來將按照調查結果對邵某依法嚴厲處理。
家長李女士反映，5月31日有體育課，學生去拿體育器材時卻被邵某阻攔；她要求全班學生趴在操場上，再手持木棍毆打，「這個木棍都被揍斷了三節，到現在屁股都是腫著的，還不能碰，一碰就痛」。
李女士接著說，校方一直沒有明確的答覆，只表明正在調查事件，但當家長們要求調閱監視器時，學校卻一直拒絕，「那些老師的態度，太讓我們家長心寒了」。
市中區區委、區政府已組成調查組進駐學校調查核實。經調查，邵某在體育課上因部分學生未按要求到器材室拿器材，於是用掃帚棍抽打學生的臀部、腿部，造成多名學生皮外傷。
邵某目前已被停職，接受區相關機關立案調查。同時，區教體局責令該校校長、執行校長、副校長停職檢查，並要求該校全面整頓，同步做好學生心理疏導工作，維護正常教學秩序。
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文章授權轉載自《香港01》
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