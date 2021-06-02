三孩大猜想 陸媒：山東有望奪出生數冠軍

中共中央政治局會議5月31日提出進一步優化生育政策，未來將實施三孩政策。有陸媒預測，1980年代出生的世代將成為生育三孩的主力，山東也有望成為「三孩大省」。

第一財經報導，生三孩的基礎是已生育二孩的人群，而從近幾年的數據來看，80後是這類人群的主力，因此也將成為生育三孩的主力。

另從全面開放二孩以來的實踐觀察，山東、河南兩個人口大省的成長較為顯著，其中作為第三經濟大省的山東生育意願較強，2016年出生人口177.06萬人，相當於全國的1/10，較上年多出生53.48萬人，其中二孩出生占比更遠遠超過一孩，達到63.3%，因此山東也有望成為「三孩大省」。

北京新京報則整理全國31個省級行政區的生育、人口結構數據顯示，從區域分布來看，平均生育率較高的省分主要來自西北、西南及華南地區，其中以華南最多，達12.91%，西北、西南則分別為11.88%及11.87%，至於平均出育率最低的地區為東北，僅有6.08%。

以具體省級行政區分析，西藏的生育率最高，達14.6%；一線城市普遍偏低，其中北京為8.1%，上海只有7%。

此外，「上有老下有小」、撫養負擔最重的省分數據顯示，少年兒童撫養比最高的是西藏，達38.38%，最低為河北，為27.68%；老年人口撫養比最高的是山東省，達23.82%，最低同樣為河北省，為19.32%。