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哈爾濱受龍捲風襲擊1死16傷 居民目擊超巨型風柱

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
黑龍江哈爾濱尚志市昨日（1日）遭受冰雹及龍捲風吹襲，造成一死十六傷的慘劇。（新浪微博影片截圖）
黑龍江哈爾濱尚志市昨日（1日）遭受冰雹及龍捲風吹襲，造成一死十六傷的慘劇。（新浪微博影片截圖）

黑龍江哈爾濱尚志市昨日（1日）遭受冰雹龍捲風吹襲，市內4個鄉鎮受災，造成1死16傷，當地民房、工廠、農田等受損。

據央視網，截至今日（2日）早上6時，有關部門已安置村民243人，風災造成148間房屋倒損，初步估計經濟損失512萬元人民幣。事發於昨日下午5時半至6時許，尚志市有龍捲風和冰雹強對流天氣，造成該市帽兒山鎮、烏吉密鄉、河東鄉、長壽鄉4個鄉鎮不同程度受災。

由網傳影片可見，尚志市出現巨型龍捲風，巨大的風柱直衝雲霄，龍捲風捲起巨大沙塵並緩慢移動。龍捲風過境後有多間房屋受損，現場一片狼籍。

黑龍江省氣象台昨日下午2時55分曾發布雷雨大風橙色預警信號，預計未來3小時，哈爾濱北部、賓縣西部、呼蘭南部、巴彥南部、阿城受雷雨大風影響，風力可達8至9級，伴有強雷電和冰雹。其中，哈爾濱北部、賓縣西部、呼蘭南部、巴彥南部局部地區有弱龍捲。

截至昨晚9時49分，4個鄉鎮的傷者已全部送往尚志市人民醫院救治，其中一人搶救無效死亡，一人重傷正在救治，15人受輕傷。當地有過百間民房受損，部分廠房、冷庫、牛舍、雞舍、農田受損。目前，房屋倒損、企業損失等後續工作正在有序進行。

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