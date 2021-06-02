拒千萬家產富二代追求 她選領薪上班族 網友震驚

高大、帥氣、有錢，可能是很多人的擇偶條件，不過也有女生更重視「內在美」！有網友表示，其女同事近日遇到兩位追求者，一個是上班族，另一人則是每月「閒閒無事」收租、身家半億的富二代，但女同事最後因一個原因情歸上班族，令原PO大感驚訝。

有網友在連登討論區發文，指最近個幾月有兩位男士同時追求她同事，兩人外貌性格相差不遠，但其中一位是月入五萬元(港幣)的上班族，另一位是每月有租收、身家達半億的富二代。不過女同事最後竟然選擇跟上班族交往，認為「富二代只會收租金，没有自己事業好廢」，令原PO禁驚嘆「原來女人想要男人有上進心是真的」。

貼文隨即引起網友熱議，有人不敢相信原PO同事的選擇，估計她有其他原因而拒絕富二代追求，如對方只是拍散拖，又認為「還沒有結婚都不太早下定論」；另有人認為月入5萬元的上班族算是條件不錯，認為兩人差距沒有很大，不過隨即被其他網友反駁，「5萬要做1000個月，也就是80幾年才有半億」。

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文章授權轉載自《香港01》