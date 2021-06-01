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廣州新增確診呈2大分布特點 10名患者涉及5個家庭

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣州新增新冠肺炎本土確診個案中呈現出區域集中性、家庭聚集現象兩個特點。（中新社）
廣州新增新冠肺炎本土確診個案中呈現出區域集中性、家庭聚集現象兩個特點。（中新社）

廣州市衛健委1日指出，廣州新增新冠肺炎本土確診個案中呈現出區域集中性、家庭聚集現象兩個特點，呼籲民眾盡量減少外出。

北京日報，6月1日下午，廣州市舉辦疫情防控記者會。廣州市衛健委表示，昨日報告新增的12宗感染，均為荔灣區中風險地區主動排查發現，其中密切接觸者排查發現3宗、核酸大排查發現9宗。

該12名病患呈現出兩個分布特點，一是區域集中性，與此前出現的個案一樣，該12名病患仍然集中在兩個重點管控區域，分別是中南街2宗、白鶴洞街10宗；二是家庭聚集現象，因為12名病患中，有10名病患涉及5個家庭。

廣州市衛健委呼籲市民指出，為了減少病毒傳播風險、為了自己和家人的健康，請繼續配合當前的疫情防控工作，盡量減少外出。

而截至6月1日凌晨零時，廣州市此波疫情已累計報告34宗確診個案、8宗無症狀感染者。

疫情 新冠肺炎 北京

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