快訊

死亡案例變少不合理！聯醫醫師爆：忠孝院區不少通報死亡尚未公布

5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野象群跨越半個雲南直逼昆明 竟然是因為...

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
原本棲息在雲南西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，目前已跨越半個雲南直逼昆明而來。（取自新華網）
原本棲息在雲南西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，目前已跨越半個雲南直逼昆明而來。（取自新華網）

雲南近期傳出「大象危機」。原棲息在西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，過去40多天已跋涉400多公里，幾乎跨越半個雲南，目前距離昆明僅約20公里。對於這群野象何以遠離棲息地，大陸學者提出的最新觀點是，可能與地磁擾動有關。

面對這場「大象危機」，雲南副省長王顯剛5月31日下午在省政府召開專題會議，聽取省林草局關於亞洲象北遷安全防範情況匯報，並與大陸國家林草局就下一步處置工作交換意見。

根據雲南省政府發布的訊息，截至5月31日17時30分，15頭亞洲象群繼續向北遷移至玉溪市紅塔區洛河鄉與大營街街道交界處，距離昆明市晉寧區邊緣只剩約20公里。

根據專家分析研判和象群活動軌跡，象群有繼續北遷的趨勢，極可能進入昆明市晉寧區、安寧市轄區。雲南省林草局已經向昆明市政府發出提醒函，建議提前預警、提前布防，全面做好安全防範準備。

對於野生象群何以會遠離原棲息地，西雙版納野象谷居民表示，當地原本就經常能見到亞洲象進入村莊吃農作物，象群北遷並不稀奇，但像此次這樣長時間、遠距離北遷尚屬首次。

上海《東方網》報導，此前有專家稱，目前這個季節食物匱乏，象群北上可能是為了尋找食物。還有分析認為，可能是象群的首領迷路了，才會一路向北。

此外，有報導指出，西雙版納當地近年推廣橡膠種植，割裂了原有的植被版圖。近年來，當地茶樹種植面積有所增加，也導致亞洲象的適宜棲息地進一步減少，使得人象「混居」的狀態加大了人象衝突的風險。

北京師範大學生態學教授、國際自然保護聯盟物種生存委員會亞洲象專家組成員張立就認為，這群亞洲象很可能是在尋找新的棲息地。

不過，中國科學院強磁場科學中心暨國際磁生物學前沿研究中心研究員謝燦則提出另一種觀點。謝燦表示，動物遷徙的其中一個關鍵因素是地球磁場（簡稱「地磁」）。

他解釋，地球磁場的擾動或多或少都會影響動物的遷徙過程，而太陽活動會對地球磁場產生影響，引起全球範圍的「地磁暴」。

謝燦推測，太陽風暴誘發了地磁暴，而地磁暴以某種方式誘發了這群亞洲象的遷徙本能。據他分析，這次象群北遷的時間與太陽風暴、地磁暴發生的時間吻合。象群更像是在遷徙—先北上，然後可能掉頭返回—南下。但目前尚不清楚象群會否南下，以及何時南下。

為防止象群繼續朝雲南省會昆明前進，《新京報》指出，雲南省玉溪市政府5月31日已經在野象群即將通行的路段挖設護坡，並放置鳳梨等食物，希望能誘導象群向西北人煙稀少的區域遷徙。

圖為新華網透過無人機空拍象群5月28日進入雲南省玉溪市峨山縣境內的景象。（取自新華網）
圖為新華網透過無人機空拍象群5月28日進入雲南省玉溪市峨山縣境內的景象。（取自新華網）

大象 北京 上海

延伸閱讀

一路「象」北攔不住 牠們闖民宅吃掉200公斤玉米

17頭亞洲象往北遷徙近500公里 撞毀村門吃大量農作物

雲南漾濞6.4級地震烈度分布圖 最高烈度8度

昨6.4級地震…雲南漾濞今晚又有4.4級地震 共35人傷亡

相關新聞

野象群跨越半個雲南直逼昆明 竟然是因為...

雲南近期傳出「大象危機」。原棲息在西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，過去40多天已跋涉400多公里，...

全球首例！大陸江蘇出現H10N3禽流感「禽傳人」

大陸國家衞健委今（1）日表示，江蘇一名41歲男患者，因發燒後病情加重，大陸疾控中心對江蘇省送來的患者標本開展全基因組序列...

中國「三孩政策」衝擊波：懷胎救國的生育大躍進

「三孩政策來了！但我一個都不想生。」中國在5月31日正式宣布，將放寬計劃生育的限制，全面開放民眾「可以生三個小孩」，以解決中國少子化與高齡化的人口危機。雖然政策同步祭出各項配套利多，像是完善生育休假制度、托育服務或是住房政策優化等，但這些中央口頭承諾的福利含糊不清，也沒有具體實際的措施，因此在官方一頭熱的三胎政令宣導之下，中國社會輿論卻是反應冷淡，直指核心問題根本不在開放幾胎，而是長期的經濟結構與社會壓力所致。中國的三孩政策背後「救國邏輯」為何？又為什麼反被輿論嘲弄？

網上炸鍋…電腦藏64G不雅片被炒 工程師索賠敗訴

上海一名月薪1.7萬元（人民幣，下同，約2672美元）的工程師，在工作電腦私藏64G不雅視圖，被開除後竟索賠41萬元（約...

中國網友崇尚「躺平」對抗社會不公 社群網站刪文

中國大陸網路最近出現「躺平」風潮，不少年輕人推崇以降低物慾、懶散的態度面對社會的不公，引起官媒一陣罵聲。近日，又傳出中國...

中共二十大人事布局 浙江系樓陽生任河南省委書記

為布局明年中共二十大，今年以來中共地方高層人事調整頻繁。據新華社，中共中央決定，山西省委書記樓陽生調任河南省委書記，山西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。