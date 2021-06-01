中共二十大人事布局 浙江系樓陽生任河南省委書記
為布局明年中共二十大，今年以來中共地方高層人事調整頻繁。據新華社，中共中央決定，山西省委書記樓陽生調任河南省委書記，山西省長林武升任省委書記。
原河南省委書記王國生，今年六十五歲，屆退休之齡。公開資料顯示，樓陽生1959年10月生，浙江浦江人。他從基層做起，長期在浙江省地方任職，後在共青團系統中獲得提拔；曾歷任共青團衢州市委書記、共青團浙江省委書記。
1999年11月，樓陽生離開共青團系統，先後擔任中共金華市委副書記、市長，中共麗水市委書記，主政麗水5年。2009年1月，樓陽生離開浙江，調任中共海南省組織部長，2012年又調任中共湖北省組織部部長；2014年，樓陽生第三次跨省任職，出任山西省委副書記，2016年任山西省長；2019年11月，接替駱惠寧任山西省委書記。
升任山西省委書記的林武，生於1962年2月，1982年畢業於江西冶金學院，畢業後進入湖南省湘鋼第一煉鋼廠工作，1998年任湖南省湘潭鋼鐵集團公司總經理；2003年，林武任湖南省經濟委員會主任，兩年後調至湖南婁底市，先後任市長、市委書記，主政婁底6年。
2016年，林武跨省調整，任中共吉林省組織部部長，一年後任副省長；2018年，林武再次跨省任職，調任山西省副省長，2019年底出任代省長。
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