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大陸供應COVAX首批新冠疫苗 6月1日開始量產

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國藥集團北京生物製品研究所首批供應COVAX的新冠疫苗，6月1日正式量產。圖／取自《澎湃新聞》
大陸國藥集團北京生物製品研究所首批供應COVAX的新冠疫苗，6月1日正式量產。圖／取自《澎湃新聞》

據上海《澎湃新聞》報導，中國大陸首批供應WHO「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）的新冠疫苗，6月1日正式量產。供應COVAX的這批新冠疫苗改採全英文包裝，並增加可監測環境溫度變化的標簽等調整。

生產這批疫苗的中國生物黨委書記朱京津在下線生產儀式上表示，今年5月7日，國藥集團中國生物的新冠疫苗成為中國大陸第一個通過WHO緊急使用認證的新冠疫苗，為向COVAX供應新冠疫苗創造了條件。

朱京津稱，此次生產的新冠疫苗實現了幾處換新：一是採用全新全英文的包裝；二是疫苗瓶上有「VVM」標簽，能監測環境溫度的變化；三是疫苗外觀、包裝特別印刷國際監管的二維碼；四是應WHO要求，補充完善了疫苗的說明書。

COVAX是指由全球疫苗免疫聯盟、WHO和流行病預防創新聯盟共同提出並推動的項目，計畫於2021年底前向全球提供20億劑新冠疫苗，目前全球已有100多個國家和地區加入。中國大陸也於去年10月8日與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入COVAX。

台灣早在去年就加入COVAX，並於去年10月支付訂金給COVAX，洽購476萬劑新冠疫苗。但中央疫情指揮中心指揮官陳時中早前已明白表示，台灣與COVAX簽約時已約定，不接受在中國大陸製造的疫苗。

北京生物製品研究所所長王輝表示，國藥集團北京生物製品研究這款疫苗，去年底向WHO提交應急使用的申請材料，經過四個月嚴格審核，包括技術審評、現場檢查、相關問題答覆等，今年5月7日已被納入WHO急使用清單。

5月26日，中國生物科研團隊在《JAMA》雜誌發表新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果，為全球第一個正式發表的新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果。結果顯示，中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上，兩種疫苗組有效率分別為72.8%和78.1%。

新冠疫苗 WHO

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