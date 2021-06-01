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全球首例！中國江蘇省出現H10N3禽流感「禽傳人」

中央社 / 台北1日電
中國江蘇省發現1人感染H10N3禽流感，同時也是全球首例人類感染H10N3禽流感的病例。圖為日本禽流感示意圖。 圖／歐新社
中國江蘇省發現1人感染H10N3禽流感，同時也是全球首例人類感染H10N3禽流感的病例。圖為日本禽流感示意圖。 圖／歐新社

中國國家衛生健康委員會今天通報，江蘇省發現1人感染H10N3禽流感，同時也是全球首例人類感染H10N3禽流感的病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，此案例為江蘇省鎮江的41歲男性，4月23日出現發燒等症狀，4月28日因病情加重而送醫，患者目前病情穩定。

中國疾控中心5月28日檢驗患者樣本，結果為H10N3病毒陽性，江蘇省政府對所有密切接觸者進行觀察，在當地展開緊急監測，均未發現異常情況，目前已要求江蘇省進行防疫控管，並組織專家小組進行風險評估。

專家認為，H10N3未具備有效感染人類的能力，在禽鳥之間也屬低致病性，此次疫情為一次禽傳人的偶發性跨種傳播，發生大規模傳播流行的可能性極低。

禽流感 患者

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