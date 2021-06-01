防堵疫情 廣州荔灣區電影院、劇院、圖書館等一律停業
為防堵疫情，廣州市政府網站發布，廣州荔灣區電影院、劇院、圖書館等一律停業。
據澎湃新聞報導，廣州官方發布《廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於新冠肺炎疫情分級分類防控工作的通告（第13號）》，對於文化旅遊場所分級分類防控要求如下。
（一）在荔灣區全部區域及越秀區六榕街、光塔街，海珠區瑞寶街、濱江街，白雲區石井街凰崗社區，鐘落潭鎮東鳳村、良田村，番禺區南村鎮南村社區、梅山村、坑頭村區域範圍內：
1、密閉公共娛樂場所（電影院、劇院、歌舞娛樂場所、上網服務場所等）一律停業，嚴格落實工作人員的疫情防控要求。
2、公共文化場館（圖書館、博物館、文化館、美術館）的室內場館一律停業，嚴格落實工作人員的疫情防控要求。
3、旅遊景區的室內遊樂項目一律停業；星級酒店禁止內用。
4、停止舉辦一切線下文化旅遊活動，防止人員聚集。
5、禁止旅行社組團前往上述區域。
（二）在全市其他區域
1、密閉公共娛樂場所（電影院、劇院、歌舞娛樂場所、上網服務場所等）接納消費者人數按最大接待能力的75%限流，並落實常態化疫情防控措施。
2、公共文化場館（圖書館、博物館、文化館、美術館）的室內場館日接待量按最大接待能力的75%限流，並落實常態化疫情防控措施。
3、旅遊景區的室內遊樂項目接待遊客量不超過最大承載量的75%，並落實常態化疫情防控措施。
4、嚴格大型活動監管，從嚴從簡開展節慶活動，會議活動盡量採取線上方式，原則上不組織大型聯歡、聚餐等活動，並根據屬地疫情防控要求落實各項防控措施。
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