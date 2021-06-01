防堵疫情 廣州荔灣區電影院、劇院、圖書館等一律停業

「三孩政策來了！但我一個都不想生。」中國在5月31日正式宣布，將放寬計劃生育的限制，全面開放民眾「可以生三個小孩」，以解決中國少子化與高齡化的人口危機。雖然政策同步祭出各項配套利多，像是完善生育休假制度、托育服務或是住房政策優化等，但這些中央口頭承諾的福利含糊不清，也沒有具體實際的措施，因此在官方一頭熱的三胎政令宣導之下，中國社會輿論卻是反應冷淡，直指核心問題根本不在開放幾胎，而是長期的經濟結構與社會壓力所致。中國的三孩政策背後「救國邏輯」為何？又為什麼反被輿論嘲弄？

2021-06-01 11:36