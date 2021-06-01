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3護理師遭確診者砍傷 雙和醫院：他們心理受到嚴重創傷

少年每天如廁超30次…便血以為生痔瘡 醫查出病因坦言難根治

香港01 / 撰文：林芷瑩
少年原本以為是因為痔瘡出血，「沒當回事」。（影片截圖）
少年原本以為是因為痔瘡出血，「沒當回事」。（影片截圖）

黑龍江哈爾濱17歲少年小文（化名），原本應享受高中生活，並為來年的高考作好準備，惟他半年前開始腹痛，一日內可以如廁30多次，最後更有便血，痛得無法行走。

經查，小文原來患上潰瘍性結腸炎。哈爾濱醫科大學附屬第二醫院消化內科主任曲波介紹，隨現代人生活方式改變，潰瘍性結腸炎患者與日俱增，呼籲市民避免食用辛辣刺激性的食物，遠離煙酒，並保持生活作息規律。

小文從半年前開始腹痛，一小時可如廁4次，最多一日可如廁30多次，「上課頭都抬不起來，肚子疼」，到後期更有便血的情況出現。小文父親稱，原本以為兒子是因為痔瘡出血，「也沒當回事啊」。

小文一直吃藥又到過多間醫院求醫，但收效甚微，後來只能暫時休學。最近，小文哈爾濱醫科大學附屬第二醫院求診，在消化內鏡的幫助下，醫生最終找出病因，確定他患上潰瘍性結腸炎。

曲波解釋，健康人的腸道光滑、水嫩，但潰瘍性結腸患者的大腸黏膜都會充血、水腫、炎症，因為炎性滲出物很多，因此病人會有腹瀉，排出黏液膿血便。經治療，小文的症狀已有改善。

他介紹，過去潰瘍性結腸炎的發病率比較低，但隨著生活方式的改變，潰瘍性結腸炎患者愈來愈多。患者腸道免疫功能處於一種異常狀態，潰瘍性結腸炎屬於終生性的疾病，難以根治，當疾病處於活動期，患者就會腹瀉、便血，因此治療目的是將急性期的炎症控制。

曲波表示，大部分消化系統疾病都可能引起腹瀉，需要由醫生研判具體病情，患者及家屬不能掉以輕心。他提醒，無論是胃癌、食管癌抑或結腸癌，早期都沒有任何症狀，只有做身體檢查時才會發現，希望大眾能重視身體檢查，尤其是40歲以上、或有腸道腫瘤家族史的人士更應該定期檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

痔瘡 腹痛 腫瘤

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