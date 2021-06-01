上海新冠疫苗接種逾2600萬劑
上海持續推進新冠肺炎疫苗接種工作，接種劑次上升明顯。上海市衛健委統計，截至5月31日，上海市累計接種超過2,600萬劑。下一步，上海將加大科普宣傳力度，全力以赴推動疫苗接種。
新民晚報報導，新冠疫情已久呈散發態勢。上海始終把「外防輸入」作為疫情防控的工作重點，保持高度警惕，堅持人物同防。
上海市衛健委表示，疫情發生以來，該市發熱（發燒）防線不斷織密、加固，目前已建成125家發熱門診、225家發熱哨點，形成遍布全市、深入基層的防疫監測網。
作為入境人數最多的口岸城市之一，上海在外防輸入方面面臨的壓力不小，由此也制定一些嚴格舉措，包括構建全流程口岸防線、強化屬地閉環管理責任、嚴格實行進口貨物全流程監管等。
基於對人物同防的重要認識，本市對從上海口岸入關進入市內儲存、加工、銷售的進口貨物外包裝進行全面預防性消毒和核酸檢測，構建全覆蓋、可追溯、強監管的全流程管控模式。此外，進口冷鏈食品從業人員100%接種新冠疫苗，100%落實定期核酸檢測。
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