中蘭客專開始鋪軌 採最先進設備

在甘肅白銀市平川至靖遠北區間，30日，隨著施工人員操控著「黃巨人」CPG500鋪軌機將首對500米長鋼軌安全平穩鋪設到軌枕上，（寧夏）中衛至蘭州鐵路開始鋪軌，中蘭客專建設全面進入線上施工階段。

中新社報導，中蘭客專正線全長218.5公里，其中甘肅省境內172.3公里，設計時速250公里。它是中國「八縱八橫」鐵路網京呼銀蘭通道的重要組成部分和一帶一路建設發展核心區域內的重要交通基礎設施，也是甘肅省首條控股建設的大型鐵路客運專線。

「CPG500型鋪軌機是國內研發的最先進鋪軌設備，達到了國際先進水平，機械化程度高、可一次性跨區間鋪設無縫路、連續作業時間長，一對500米長鋼軌的鋪設僅需30人操作90分鐘就可以完成，每日單班可鋪設2公里」。中鐵十一局中蘭客專甘肅段鋪軌項目總工吳定祥說。

吳定祥表示，鋪軌作業採用國內最先進的「鐵路工程線運輸調度系統」，實現工程運輸調度信息化、列車運行監控實時化、作業工點安全防護信息化、統計分析自動化等目標，大大降低了鋪架施工風險，確保鐵路工程線施工安全。

中蘭客專建成通車後，將在絲綢之路經濟帶重要節點城市之間形成一條快速、便捷、安全的鐵路大通道，形成中國西北地區連接華北、東北地區的便捷快速客運通道。屆時，銀川至蘭州客車運行時間可由現在8.5小時，縮短為2.5小時以內。