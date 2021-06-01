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中歐班列破千列 較去年提前36天

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

30日，一列滿載汽車配件、家電和日用百貨的中歐班列駛出內蒙古自治區二連浩特鐵路貨場，前往德國漢堡。當天，中鐵呼和浩特局集團公司對外發布消息稱，這是今年以來通過內蒙古二連浩特鐵路口岸出入境的第1000列中歐班列，較去年提前了36天。

中新社報導，鐵路方面消息稱，在此番1000列出入境中歐班列中，其中出境中歐班列為559列，同比增長84.8%；入境中歐班列為441列，同比增長0.7%。這1000列出入境中歐班列，為穩定國際物流供應鏈，服務國內國際雙循環，助力國際防疫合作作出了貢獻。　　

二連浩特鐵路口岸是中國中歐班列中線通道的出入境口岸，與蒙古國扎門烏德口岸隔界相望。值得關注的是，在過去的數年中，該鐵路口岸已成為一帶一路倡議以來中國與蒙古國、俄羅斯和歐洲國家的理想通道。

目前該鐵路口岸中歐班列運行線路達到47條，大陸國內始發地城市輻射鄭州、成都、廈門等40多個城市，境外目的地覆蓋荷蘭、俄羅斯等國家和地區。

內蒙古 俄羅斯 一帶一路

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