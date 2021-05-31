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廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
廣州市民接受核酸檢測。香港經濟日報
廣州市民接受核酸檢測。香港經濟日報

廣州新冠肺炎疫情蔓延，荔灣區成為重災區，兩個社區罕有地實施全封封閉管理，居民禁足走出戶外，廣州市官員31日在記者會上表示，引起廣州這波疫情的印度變種病種，有3大特徵不能小看風險：潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高。

香港經濟日報報導，廣州市副市長黎明在發布會上通報，截至5月30日24時，廣州本次疫情累計報告30例陽性病例，其中確診病例23例，無症狀感染者7例。

黎明指出，經過近日快速密集地排查，已經圈定了疫情傳播軌迹，本次疫情的所有感染者病毒基因測序高度同源，所感染的均爲在印度發現的變異株，這個病毒具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高的特點。

從區域分布來看，目前發現的病例絕大部分來自於荔灣區的兩個街道的個別小區，其餘病例均與荔灣區的病例有高度關聯，而且相關的重點區域已經全部實現隔離管理，根據目前的情況，病毒的傳播軌迹在掌控之中。

黎明接著指出，鑑於當前廣州市疫情防控形勢，需要集中精力和資源做好核酸檢測，經過綜合研判整體衡量，決定從即日起調整新冠疫苗接種工作節奏，近日先有序地安排重點行業、重點群體的團體預約和集體接種爲主，暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種。

黎明表示，暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種。主要是有以下考慮，一是集中醫護力量開展大規模的核酸排查，當前需要動員全市各級醫療機構全力以赴地投入到核酸篩查、採樣隔離醫學觀察和居民的健康監測等大量的工作當中。

二是最近廣大市民群衆接種疫苗的意願高漲，各接種點人滿爲患，爲減少可能產生的新冠病毒感染風險，所以先暫時停止社會接種。

5月31日零時30分，一輛裝載著10萬劑「一針新冠疫苗」康希諾疫苗的冷鏈運輸車抵達廣東省疾控中心。廣東省疾控中心從即日起會根據疫情防控需要投放疫苗到相應地區使用。

新冠疫苗 疫情 廣東

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