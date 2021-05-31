總裝機容量僅次三峽大壩 白鶴灘水電站7月前發電

據人民網報導，位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界的白鶴灘水電站工程大壩31日全線澆築到頂，大壩各項技術指標均滿足設計要求，為今年7月1日前首批機組投產發電奠定了基礎。

報導稱，白鶴灘水電站工程大壩為世界上在建規模最大的水電工程，大壩是水電站樞紐工程的核心建築物，承擔著擋水與洩洪的重要任務。白鶴灘水電站大壩為300米級特高混凝土雙曲拱壩，分為31個壩段，最大壩高289公尺，壩頂弧長709公尺﹔壩身布置有6個導流底孔、7個洩洪深孔和6個洩洪表孔，大壩主體混凝土澆築總量達803萬立方公尺。

白鶴灘水電站總裝機容量1600萬千瓦，位居全球第二，僅次於三峽工程（2250萬千瓦）。水電站是金沙江下游四個水電梯級—烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩中的第二個梯級。白鶴灘水電站開發任務以發電為主，兼顧防洪、攔沙、航運等，是中國大陸「西電東送」骨幹電源，也是長江流域防洪體系重要組成部分。