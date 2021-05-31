女童玩滑板車不慎跌倒 雪糕棍「直插喉嚨」病情危急

中國大陸重慶忠縣一名7歲女童玩滑板車時不慎跌倒，導致其口中的雪糕棍直接插入喉嚨，鮮血頓時從口中流出。

意外發生於5月18日晚上，7歲女童玲玲（化名）倒地後大哭不止，家人見狀即時帶玲玲前往醫院，期間玲玲出現噁心、嘔吐等症狀。到達醫院後，經過檢查，醫生發現玲玲的鼻咽部左側有異物插入，且位置較深、已經進入骨頭，病情相當危急，若插入時間太久會導致局部或顱內感染危及生命。

翌日凌晨2時左右，玲玲被送至較大規模的重醫兒童醫院兩江院區急診，經過口腔科、神經外科醫生的會診後，醫生決定需盡快為玲玲手術。主治醫生介紹指，通過CT片發現，雪糕棍部分進入枕骨基底部左側，鄰近軟組織腫脹，有少許積氣。當日上午，長度約1.1cm的雪糕棍取出，玲玲脫離危險。

對此有醫生提醒指，因兒童天性好動，所以走路玩耍時務必不要手持尖銳異物，更不能邊打鬧邊玩邊進食。萬一意外發生，家長一定要冷靜，不要將插在身上的異物拔出，以免二次傷害，應該第一時間送醫。

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文章授權轉載自《香港01》