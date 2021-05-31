廣州疫情嚴峻 陸國務院派工作組赴當地指導防控

由於廣東疫情嚴峻，大陸國家衛健委表示，大陸國務院聯防聯控機制已經派出工作組，前往廣東指導疫情處置工作。

據新華社，大陸國家衛健委發言人米鋒表示，5月以來，中國大陸累計報告新增本土確診病例50宗，連續18日報告新增本土確診病例或者無症狀感染，涉及多個省份。疫情呈現出傳播速度較快，毒株傳播力強的特徵。

米鋒表示，要採取最堅決、最果斷、最嚴格措施，控制中高風險地區聚集性活動和人員流動，阻斷疫情傳播。落細、落準社區防控要求，切實做好居家隔離人員管理、健康監測、物資保障等工作。強化外防輸入各項措施，加強重點人群健康監測。

另外，他指出，截至昨日，大陸全國累計報告接種新冠疫苗近6.4億劑次。接種加速大規模推進，5月以來平均每天接種1200多萬劑次，是4月的2.58倍，單日接種最高超過2000萬劑次。要繼續加快推進接種，共築免疫長城。中國亦履行將疫苗作為公共產品的承諾，已向全球供應累計3億劑次疫苗。

廣州疫情升溫，荔灣區新冠肺炎疫情防控指揮部今日（31日）宣布，即日起對白鶴洞街、中南街全域實施封閉式管理－－整個區域實施封鎖措施，關閉區域內所有公共場所，同時禁止人員進出，日常必需物品由屬地街道配送。另外，今晚10時起，離開廣州的人士（不包括外地中轉旅客）須持「健康碼」綠碼以及72小時內核酸檢測陰性證明，方能離開。

連日來廣州數個區都出現確診個案，更有蔓延至佛山之虞，廣州市內又再次出現檢測人龍與封鎖閘門。疫症一旦重臨，去年所有畫面又再重演。