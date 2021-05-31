17頭亞洲象往北遷徙近500公里 撞毀村門吃大量農作物

據新華社報導，原本棲息在雲南西雙版納的一群野生亞洲象，近日一路逛吃、北遷，經普洱市墨江縣、玉溪市元江縣、紅河州石屏縣後抵達玉溪市峨山縣，29日晚，象群繼續北移已進入玉溪市紅塔區境內。

據報導，40餘天時間裡，該象群在元江縣、石屏縣共「肇事」412起，直接破壞農作物842畝，初步估計直接經濟損失近680萬元人民幣，當地民眾的正常生活生產秩序受到影響。

另據每日新聞報導，原本棲息在雲南西雙版納的一群野生亞洲象，近日一路北遷，先後經過普洱市、玉溪市等地。截至5月29日晚，象群距離昆明城區僅100公里。目前，當地工作人員已使用無人機紅外熱成像系統，對象群的行蹤進行監測。

亞洲象為何北上？雲南大學生態與環境學院教授陳明勇解釋道，這或與象群首領迷路有關。

通化公安局則表示，象群從「老家」西雙版納一路北上峨山縣，遷徙近500公里，幾乎跨越了半個雲南省。

亞洲象看起來十分可愛，但具有較強的攻擊性。專家呼籲相關區域群眾聽從指揮，及時掌握監測預警信息，合理安排勞作、出行時間，避免與亞洲象正面接觸，禁止圍觀挑逗，確保人象安全。

央視則報導，一群大象這幾天開始長征，它們一路向北走了400多公里路，再不引導牠們回到自然，很快就要跑到昆明了。

專家說象群一路北上，海拔和緯度不斷的提高讓象群的食物持續減少，進入人類活動區後找不到食物的象群容易發怒，焦躁。

象群中有2頭老象，在抵達玉溪之後，就離開象群，調轉頭原路返回，牠們肯定發現了路線錯誤，結伴慢慢走回西雙版納，真是老象識途啊。但是其他的大象還在向北的方向前進。目前距離昆明只有一百多公里。