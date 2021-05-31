滇越米軌中亞班列 突破3000列

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國鐵路昆明局集團披露，截至5月30日，中國大陸開遠至越南海防間的米軌中亞班列開行突破3000列，實現跨境貨物運輸近120萬噸，加速中國大陸與南亞東南亞國家的互聯互通，助推疫情時期中國大陸進出口貿易的發展。

中新社報導，中國鐵路昆明局集團依託百年滇越米軌鐵路優勢，建立米軌中亞班列跨國貨運品牌。2017年12月，在中越雙方鐵路、海關、企業等多部門的聯合推動下，首次實現以班列化形式開行國際貨運列車。

滇越米軌鐵路，自越南海防港向北延伸，連通雲南省會昆明，是中國大陸第一條跨境鐵路，也是目前中國大陸面向南亞東南亞市場最便捷的出海陸路通道，具有國內國際雙循環物流優勢。

中亞班列採取固定裝車地點、運行線路、列車車次、到發時間、運輸價格的五定班列方式，打通了中南半島快速運輸通道，在中國大陸與越南、柬埔寨、老撾（寮國）、土庫曼等國間實現了國內國際雙循環物流通道。

受疫情影響，中亞班列曾短暫停運，在降低列車開行頻次的同時，提升單趟列車的運力，保障疫情影響之下的整體運量穩定。

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