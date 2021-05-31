未來一周 華南進入雨季

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸氣象局30日披露，未來一周，「龍舟水」將現身，大陸華南地區，江南南部等地區進入降雨集中期。　　

中新社報導，29日開始，中國大陸南方開啟了又一輪強降雨過程。大陸氣象台預計，未來一周江南南部、華南等地進入降雨集中期，江南南部、華南及貴州等地將有中到大雨，福建中南部、江西南部、湖南南部、廣西北部、廣東中東部、貴州南部等地的部分地區有暴雨，局地大暴雨，並將伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

大陸南方持續降雨的同時，北方地區未來一周受頻繁冷空氣影響，平均氣溫將下降3～6℃，冷空氣過境前後最高氣溫降幅可達8℃或以上，且多大風天氣。

龍舟水，又稱端陽水、龍降水、發龍水、端午水等，是中國大陸華南地區端午節前後的一種自然現象。端午節前後，南方暖濕氣流活躍，與從北方南下的冷空氣在黃赤交角處的廣東、廣西、福建一帶交匯，通常會出現持續大範圍的強降水，人們將這期間的強降水稱之為「龍舟水」。

氣象專家提醒，大陸華南地區進入「龍舟水」降雨集中期，6月2日至4日，江南中南部、華南自北向南還將有一次明顯的降雨過程，需防範旱澇急轉可能產生的不利影響，關注江河水位上漲，防範次生災害。

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