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深圳新增兩宗本土無症狀感染者
據香港電台報導，深圳市政府30晚上表示，新增兩宗新冠肺炎本土無症狀感染，是一對夫妻。
5月30日，深圳召開疫情防控新聞發布會。深圳市衛生健康委副主任常巨平通報，基本判定本起疫情為境外輸入關聯疫情，港口作業場所暴露感染後，引入的社區傳播的可能性大，排除了與遼寧、安徽、廣州其他區域近期疫情的關聯性。
據央視新聞客戶端消息，常巨平表示，其中個案1到11，新冠病毒基因檢測測序結果高度同源，同屬於從英國發現的變異毒株B117，前6個個案均參與了國際貨輪的作業，相互之間交叉接觸，傳播鏈條清晰。
常巨平通報，目前報告的12宗陽性個案，均為5月20至29日通過日常監測主動篩查所發現，有個案是對港口高風險職業人群進行篩查中發現，當中包括鹽田區居民同密切接觸者。常巨平表示，當前疫情僅限深圳鹽田港及臨近區域，未在其他區域發現新增個案。鹽田全區全員明天啟動第三輪核酸檢測，直至傍晚6時，鹽田完成九成目標人群的疫苗接種。
另外，深圳市教育局表示，暫停所有校園聚集性活動。
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