硤口古城數位化 還原漢明長城

為期一年的甘肅張掖市山丹縣硤口古城三維數位化保護項目正在當地進行。山丹縣文物局局長張靂30日受訪表示，該項目對古城遺址進行數位化還原，古城周邊的漢明長城也得到虛擬再現，為當地長城數位化數據管理系統設計開發奠定基礎。

中新社報導，硤口古城占地面積19萬平方公尺，為長方形結構，距今已有600多年。作為漢、明長城的附屬城，它緊倚漢、明長城，構成了嚴密的防禦體系；歷史上發揮著屯兵戍邊、軍信傳遞、移民屯田、軍糧供給、通郵通商等職能作用，政治、軍事、文化地位突出。

「古城四面牆體用黃土夯築而成，由於風蝕日曬、暴雨洪水沖刷、凍融、地震等自然因素，以及當地居民在堡內住宿、放牧牛羊，挖掘損毀等人為因素，大部分都已坍塌。」張靂說，為了讓遺址信息永久保存，並且能夠支持更多的考古測繪、保護研究、遊覽展示等，亟需進行三維數位化保護。

山丹境內漢明長城，是目前中國大陸保存最為完整的一段土築長城，已列入大陸全國重點文物保護單位，被譽為「中國露天長城博物館」。

「數位化不僅讓長城現狀得到及時保護，直觀影像也是長城價值展示利用的路徑之一，滿足了當代人文化需求。」張靂說，該影像將在當地文博機構、景區等線下展示，並同時在網路播放。