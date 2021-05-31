野生大熊貓母子 現身四川德陽

近日，四川德陽綿竹市自然資源局發布近期紅外相機拍攝到的野生大熊貓影片。在綿竹市廣濟鎮三江村大山深處，峰巒疊嶂，鬱鬱蔥蔥，兩隻可愛的野生大熊貓出現在紅外相機的鏡頭裡。其中一隻在連片的竹林中悠然散步，另一隻緊隨其後，憨態可掬的模樣，惹人憐愛。

九頂山自然保護區管理處綿竹站站長廖亮說：「隨著生態環境品質持續好轉，已經連續3年拍到了野生大熊貓，並且首次拍到兩隻大熊貓同框畫面。」據了解，此次在四川九頂山省級自然保護區綿竹管理站取回的40台紅外相機裡，有10台拍攝到了野生大熊貓的活動影像，平均相距約2－3公里，最低海拔2400公尺 ，最高海拔3000公尺。其中，最早拍攝到大熊貓的時間為2020年5月15日，最後拍攝到的時間為2021年2月11日，多個鏡頭真實記錄了大熊貓原生態的生活。

體型較小的大熊貓，緊跟在媽媽身後。圖／本報四川德陽傳真

廖亮表示，4月是大熊貓交配求偶的時節，多隻大熊貓出現情況比較常見。照片裡這兩隻大熊貓體型相差較大，猜測可能是母子關係。他說，這次拍攝到的圖片和影片角度多、時間長，更多地反映了大熊貓野外生活習性，從側面反映出綿竹生態環境良好，大熊貓種群在有效繁衍和發展。

據介紹，本次監測共拍攝影片6480段、照片14513張，拍攝到大熊貓、金絲猴、牛羚、林麝4種一級保護動物，黃喉貂、黑熊、紅腹角雉、斑羚、藏酋猴、血雉、豹貓7種二級保護動物以及其它野生動物。其中，金絲猴、林麝等動物活動頻繁，充分證明當地物種多樣性。