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廣東新增十人確診 荔灣區「封區」限居民出入

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
廣東新增十人確診，荔灣區「封區」限居民出入。星島日報
廣東新增十人確診，荔灣區「封區」限居民出入。星島日報

廣東新冠疫情已持續超過一周，前天再多十人染疫，包括兩名確診及八名無症狀感染者，涉及廣州、佛山及深圳。最新確診的包括佛山一名女嬰，是早前一名無症狀感染者的孫女，其父親亦感染，出現祖孫三代感染。廣州荔灣區四個街道昨升級為中風險地區，實施局部「封區」，限制居民外出。

由於涉及印度變種病毒，當局稱廣州這波疫情傳播得快且猛，必須用最短時間實施大隔離、大篩查。疫情重燃，廣東全省疫苗接種迅速突破五千萬劑。

據星島日報報導，廣東省衛健委通報，五月二十八日，全省新增兩宗本土確診病例，包括廣州一宗（無症狀感染者轉確診），佛山一宗。另新增八宗無症狀感染者：廣州五宗、佛山兩宗、深圳一宗。

佛山新增的確診病例梁某某（女，一歲一個月），為同日報告的無症狀感染者陳某某（女，五十六歲）的孫女，女嬰的父親梁某某（男，三十一歲）也被判定為無症狀感染者。

他們三人均住佛山市南海區某屋苑，據悉陳某某是在大規模篩查中驗出陽性的，感染源未明。由於早前佛山出現過涉及廣州荔灣區「飲茶群組」的關聯病例，不排除荔灣傳播鏈已延伸至佛山社區。佛山南海區桂城街道風險等級昨天由低風險升至中風險。

此次廣州荔灣疫情首個病例為五月二十一日確診的七十五歲郭姓婆婆，並驗出印度變種病毒株。由於她曾到過多家酒樓飲茶，疫情迅速擴散，累計至少十四人染疫。

廣州昨天緊急實施分級分類防控措施，荔灣區再多四個街道昨日升級為中風險地區，區內的住戶除每戶每天限一人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。區內娛樂場所、體育場館等一律停業，餐廳禁止內用，學校改上網課。管制區域內的七個地鐵站實施「只出不進」，巴士線暫停營運。

廣州市衛健委主任黃光烈昨表示，這波疫情傳播速度非常快，傳播力很強。「在這場和病毒進行的賽跑過程中，我們必須比以往跑得再前一點、跑得再快一些，才能及時阻斷病毒傳播途徑、切斷感染鏈條，否則極有可能出現更多本地感染者。」

至於深圳通報新增的一宗無症狀感染者，居於龍崗區，是海納展示工廠無症狀感染者楊某的密切接觸者，兩人為同事。自五月二十一日起，深圳此輪疫情已出現十一名感染者，初步判斷傳播鏈與鹽田港作業有關，為境外輸入關聯疫情。鹽田區昨天起展開「雙百行動」，實現全區全員核酸檢測和目標人群疫苗接種「兩個百分百」覆蓋。

疫情升溫，廣東疫苗接種數字創新高，全省每日接種量升至二百多萬劑，累計接種突破五千萬劑，約一千二百萬人完成兩劑接種。

疫情 廣東 深圳

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