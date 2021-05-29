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5小學生遭陌生男「拿菜刀狂揮」砍傷 造成4重傷1死

聯合新聞網 / 綜合報導
5名小學生遭陌生男子砍傷 。 圖／翻攝 YouYube希望之光
5名小學生遭陌生男子砍傷 。 圖／翻攝 YouYube希望之光

日前，中國湖南發生一起砍殺小學生的慘忍事件，據現場監視畫面顯示，當學生們正要過地下道時，卻被一名40歲左右的男子持刀從背後襲擊，儘管一陣亂砍後逃逸事後馬上被警方控制，但仍造成4重傷1死的悲劇。

據Youtube平台《希望之光》上傳的影片可見，事發當下有兩名男同學在地下道口聊天，一旁有兩名女學生正在下樓梯，沒想到下秒就出現一名身穿黑外套的嫌犯從背後逆襲，先砍殺在地下道口的兩名小男生，再快步下樓，意圖追趕剛剛那兩名女同學。

隨後，第一個被砍的男同學鮮血直流，其他小學生有的手指頭被砍掉，胸前被砍傷數度掙扎，其中一名較輕傷的學生則慌張跑到對面馬路求助，過程怵目驚心。根據當下目擊者的陳述，雖把被砍的孩子緊急送醫，傷勢十分嚴重，3個孩子送到了中心衛生院，2個孩子送到了東院，但卻還是造成4重傷1死的悲劇。

而據附近目擊的商戶老闆表示，自己親眼看到嫌犯一連砍殺5名小學生後，甚至拿刀朝店的方向走來，但幸好被警察制止。據相關單位指出，該嫌犯姓曹，40歲左右，是宜章人，在白露塘鎮打工，實際作案動機警方調查中。

警察 打工

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