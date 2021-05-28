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貴州男子河邊生吃蟹感染寄生蟲 導致顱內出血、多器官衰竭

香港01 / 孫聖然
貴州一名男子因生吃螃蟹，感染多種寄生蟲，進而引起顱內出血等症狀。 圖／廣州日報
貴州一名男子因生吃螃蟹，感染多種寄生蟲，進而引起顱內出血等症狀。 圖／廣州日報

今年4月，大陸貴州一名男子在河邊遊玩時生吃了一隻蟹，導致其半個月後出現頭痛、咳嗽、腹痛、腹瀉等症狀。經過入院檢查，醫生發現該男子已經感染多種寄生蟲，並導致其顱內出血以及多器官衰竭。

27歲的羅某與朋友王某於今年4月初在河邊遊玩時，捕獲兩隻蟹，因羅某聽聞蟹是藥引可直接食用，二人便各自生吃了一隻蟹，隔天，二人就都出現了腹瀉、嘔吐等症狀。半個月後，羅某的症狀變得嚴重，他時常無法發力、身體軟綿綿，還伴有頭痛、咳嗽、腹痛、腹瀉等症狀。於是，羅某決定到醫院就診。

經過檢查，醫生發現羅某有顱內出血、凝血功能嚴重異常等問題，進一步檢查後證實，羅某血液寄生蟲多項抗體呈陽性，顯示羅某體內已感染了多種寄生蟲。醫生表示，羅某除了有顱內出血的症狀外，肺部、肝部亦嚴重受損。經過驅蟲治療，羅某的情況出現好轉，住院一周後，羅某痊癒出院。

醫生說明，寄生蟲是具有致病性的低等真核生物，可作為病原體，也可作為媒介傳播疾病，對人體的肝、腸、腦等造成不同程度的損害。寄生蟲在人體內可潛伏10年，最長可存活20年。因此醫生建議，要養成不飲用生水、不吃生食，飯前、如廁後使用肥皂洗手的好習慣。

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文章授權轉載自《香港01》

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