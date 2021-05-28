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浙江4歲男童時常流鼻血、膿鼻水 橡皮擦竟在鼻腔暗藏一年

香港01 / 孫聖然
浙江一名男童長期有流鼻血、膿鼻水等症狀，經診斷後竟是鼻腔內藏了一塊橡皮擦。 圖／都市快報
浙江一名男童長期有流鼻血、膿鼻水等症狀，經診斷後竟是鼻腔內藏了一塊橡皮擦。 圖／都市快報

近日，大陸浙江一名4歲男童因常常出現流鼻血、鼻腔中膿鼻水較多等症狀，被父母帶至醫院求醫。經過檢查，醫生發現男童鼻腔竟中有一塊橡皮擦，並與鼻腔中的組織沾黏。最終，在工具的幫助下男童鼻腔中的橡皮擦被成功取出。

據男童父母說明，男童的鼻腔內時常出現大量膿鼻水，並且還有鼻子有明顯臭味、經常流鼻血等症狀。因為這些症狀反覆發作，男童父母曾帶他去多間醫院求醫，均被診斷為「慢性鼻竇炎」，但經過治療仍未有所好轉。近日，男童父母帶男童到浙江省人民醫院耳鼻喉科就醫，並擔心「孩子會不會是什麼惡性疾病」。

然而，經過醫生的檢查後發現，男童右側鼻腔中有一塊黑色異物，表面還伴有有血痂覆蓋，與鼻腔周圍軟組織沾黏。最終，男童鼻腔中的異物在工具的幫助下成功取出，經過仔細辨認，男童鼻中的異物竟是鉛筆上的橡皮擦。男童的母親還估計，時間大約有一年左右。

據統計，浙江省人民醫院耳鼻喉科去年總計接受診斷鼻、外耳道異物的幼兒病患近50宗。有幼童將小膠珠塞進耳道、有幼童將小龍蝦塞入肛門、還有幼女將蠟筆狀的異物塞入下體。對此，有醫生表示，家長平時應該多留意、觀察孩子的異樣行為，一旦發生異物進入孩子器官且難以取出，應該盡快就醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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