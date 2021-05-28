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「去吧，成為張無忌！」海南大學研究金庸的院長贈言畢業生

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
95後的這批學生，對金庸的原著不怎麼了解，卻對改編的影視劇十分熟悉，尤其是倚天屠龍記劇集刻劃的張無忌。圖源：澎湃新聞
95後的這批學生，對金庸的原著不怎麼了解，卻對改編的影視劇十分熟悉，尤其是倚天屠龍記劇集刻劃的張無忌。圖源：澎湃新聞

驪歌高唱的畢業季，海南大學人文傳播學院院長劉復生對畢業生贈言「去吧，成為張無忌！」語重心長要學生躍身人海，不要忘了理解社會，改變世界。

劉復生在畢業致辭喊話：「眾弟子，你們即將離開冰火島，踏入江湖，臨別之際，為師只有一語相贈，去吧，成為張無忌！」

他告訴學生，成為張無忌，首先要仁。仁，就是推己及人，能與人通感與共情。但成為張無忌，重要的卻不在其仁，而在其力量。做個有力量的仁者。

也提醒學生，屠龍刀是用來對付敵人的，更是對付自己的；十香軟筋散無色無臭，甚至還帶著醉仙靈芙的香氣。記住金庸宇宙的一條定律，武功越高，對店小二越客氣，而一進店就大呼小叫的，很快就「領盒飯」（指消亡）。

他要學生記住，門派、師承、輩份、學位、財富、職階，都不能讓你變得更聰明，卻足以使你變得更愚蠢。時時勤拂拭，以人為鑒，「在你成長過程中，經常觀察同輩人在酒桌上的嘴臉吧。」

澎湃新聞報導，劉復生表示自己發現95後的這批學生，對金庸的原著不怎麼了解，卻對改編的影視劇十分熟悉，尤其是倚天屠龍記劇集刻劃的張無忌。

在劉復生的眼裡，正因為張無忌有著各種各樣的缺點，每個人才能在他身上找到自己的影子。因此，他要學生「成為張無忌」，其實是希望能心懷改變社會的理想主義。所以他寄語勉勵「未來長嘯深谷，振衣高岡，目送飛鴻，濯足長流。登高壯觀天地間，躍身人海，不要忘了理解社會，改變世界啊！」

劉復生透露，今年的畢業致辭發表後，自己收到了不少學生的感謝，這篇畢業致辭的閱讀量也要遠超過往年，「起碼從傳播效果上看，我認為還是做了件有意義的事。」

金庸

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