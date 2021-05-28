南方61河流一度超警洪水 緊盯防洪

中國水利部表示，26日開始南方又將開啟新一輪強降雨，汛情形勢日益嚴峻。水利部統計，受5月19日以來連續強降雨影響，湖南湘江、江西贛江、浙江錢塘江、福建閩江、廣東北江、廣西桂江等10省（區、市）共61條河流發生超警以上洪水，最大超警幅度0.01～3.59米。目前，以上超警河流水位已退至警戒以下，鄱陽湖水位仍在波動緩漲。

中新社報導，氣象部門預報，26日開始，江淮、江南等地將開始新一輪強降雨過程。水利部預計，受其影響，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水系，浙江錢塘江，福建閩江，廣西紅水河、柳江、桂江，貴州烏江等河湖將出現明顯漲水過程，其中江西鄱陽湖水位可能超警，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。受前期降雨及洪水匯入影響，當前南方主要江河水位偏高，發生洪澇災害的可能性增加，汛情形勢日趨嚴峻。

當天，中國召開防汛會商調度會，連線浙江、安徽、江西、湖南、雲南等15個省（區、市），強調要及時發十預警信息，做好短時臨近預報預警，密切關注重點地區雨水情，盯緊中小河流、中小水庫、山洪地質災害隱患點以及城市低窪易澇區域，強化重點區域巡查防守。

水利部已加強24小時值班值守，密切監視雨情水情，指導南方地區科學調度防洪工程，全力保障民眾生命安全。針對目前鄱陽湖水位較高且近期仍將有強降雨，水利部當天派出工作組赴江西指導暴雨洪水防禦工作。