一體化發展 長三角人搭車通勤

早上6點50分，在上海工作的昆山市民劉曉晨坐上G7215次高鐵列車。25分鐘後列車抵達上海站。劉曉晨出站換乘地鐵，到公司時還不到7點40分。他順道買上早餐和一杯咖啡，開啟新一天的工作。

「坐高鐵速度快，準時準點，還不用擔心堵車！」劉曉晨說，如今像他一樣打著「高的」上下班的「長三角人」越來越多。

新華社報導，除了城際鐵路的開行，在高速公路省界收費站全面取消、高鐵營業里程超6000公里、「長江港航區塊鏈綜合服務平台」上線後，長三角一體化發展逐步實現，過去三年實施的第一輪「三年行動計畫」已在2020年底收官，數十項交通互聯互通項目實施，進一步壓縮長三角城市間的時空距離。

第一輪「三年行動計畫」中，長三角地區共有17條省際斷頭路納入任務之中，截至2020年底，已有5條道路貫通，餘下道路正在推進建設中。

長三角一體化發展決策諮詢專家、中國科學院南京地理與湖泊研究所研究員陳雯認為，交通的連通性和便捷度是長三角一體化的基礎和重要支撐，可以降低資本、技術、人才、信息的流動成本以及交易成本，便於在更大範圍內組織聯合性科研攻關，進行一體化整合布局產業鏈。

「車聯網是戰略新興產業，也是長三角地區高質量發展的新增長極，長三角一體化也為車聯網產業發展提供了巨大機遇。」深南（無錫）車聯網有限公司總經理甄鴻波說，公司車聯網領域關聯的380多家企業，大多來自上海、南京、蘇州等地，融入長三角一體化有助於整個產業鏈的完善和技術標準的提升。

加速產業協作正讓長三角地區持續迸發創新活力。據長三角區域合作辦公室介紹，目前三省一市已建成5G基站超過18萬個，5G在工業互聯網、車聯網、智能製造、智慧城市等重點領域創新應用示範項目近1000個。今年一季度，上海、安徽的新能源汽車產量同比分別增長380%、358%，增速均遠高於全國平均水平，長三角已成為中國新能源汽車產業高地。

長三角區域合作辦公室主任華源表示，今年一季度，長三角地區區域生產總值同比增長18.9%，突破6萬億元，佔大陸全國經濟總量的比重達24.55%，較去年同期提高0.44個百分點。得益於一體化深入推進，長三角經濟顯示出強大穩定性和韌性。