福建莆田羅嶼港 40萬噸泊位啟用

福建港口集團莆田羅嶼港40萬噸級碼頭26日建成投產，來自巴西並載有淡水河谷鐵礦石的40萬噸級礦石船「遠福海」輪首靠羅嶼港9號泊位並順利作業。作為福建首個、中國第六個滿足世界最大40萬噸礦石船靠泊接卸的港口，羅嶼港成為寧波港以南唯一正式開港經營40萬噸級泊位的港口。

中新社報導，此次靠泊的新加坡籍「遠福海」輪，載重39.8萬噸，船長361.9米，也是福建省沿海港口迄今為止接卸的最大鐵礦船。

據瞭解，羅嶼港自2018年12月底開始為全球最大的鐵礦石供應商之一—淡水河谷提供保稅混配礦服務，近年業務量逐年大幅提升。此次，「遠福海」輪承載的淡水河谷鐵礦石將在完成混配後銷售轉運到福建、江西等地區的大型鋼廠。

莆田羅嶼港口位居國際主幹航線，是大型鐵礦石船隊南向到達中國的首個大型深水港口，規劃建設15個5萬噸至40萬噸大型乾散貨泊位，綜合通過能力可達1.25億噸。

其中，9號40萬噸級鐵礦石接卸泊位和10號15萬噸級裝船泊位已建成投產。下階段將啟動羅嶼港口8#、11#-12#泊位項目建設，以形成年吞吐3700萬噸，混配礦1000萬噸的作業能力。

業界人士預估，利用40萬噸大船運輸，比傳統的用30萬噸以下船舶的運輸模式，將為各大鋼鐵企業節約綜合物流成本20%以上。

「羅嶼40萬噸散貨泊位的建成投用，將開闢一條最低成本、最高效率的全新物流大通道」。福建港口集團總經理陳志平表示，這將有助於湄洲灣東吳港區成為南中國作業能力最大、綜合物流及衍生服務最完善的大宗散貨樞紐，打造國際大宗散貨樞紐港和國際混礦中心。