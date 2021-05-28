成都空域結構調整 3000公里大通道成型
成都地區空域結構調整日前開始實施，調整班機航線走向2000餘條，其中長約3000公里的東西向空中大通道正式成型。
新華社報導，中國民航西南地區空中交通管理局（簡稱西南空管局）表示，這次空域結構調整涉及西南、中南、西北三個地區空管局，跨四川、雲南、貴州、廣西、湖北、陜西、重慶七省市，共調整航路航線83條、新闢等待航線18條，調整了146條進離場飛行方法，共有27個民航機場的飛行程序進行了調整，調整班機航線城市對超2000條。
空管部門實施了多條東西方向航路的平行化改造，對京昆、廣蘭大通道進一步優化，整體形成了成渝地區「四縱兩橫」的骨幹航路網體系，並同步貫通了滬蓉大通道，與2018年開通的成都拉薩複線無縫銜接，形成了東西長約3000公里的單向平行航線空中大通道，串聯起西藏、成渝地區與長三角地區機場群。
這是大陸西部地區有紀錄以來的最大一次空域結構調整。
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