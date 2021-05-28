平潭大橋開通 旅遊島建設加速

福建平潭海峽公鐵大橋從福州長樂區松下鎮，串起人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，在蘇澳鎮連接平潭島，這座世界最長、中國首座跨海公鐵兩用大橋全長16.34公里，正推動平潭國際旅遊島建設加快步伐。

中新社報導，今年「五一」是平潭海峽公鐵大橋開通後首個「五一」小長假，福建平潭綜合實驗區迎來旅遊高峰—接待58萬餘人次的遊客，旅遊收入超過4.9億元人民幣，較2019年同期分別增長41.73%、25.53%。

平潭海峽公鐵大橋所在地是世界3大風口海域之一，被稱為「建橋禁區」，風大、浪高、水急、海床堅硬，7年多的時間裡，橋梁建設者克服重重困難，進行多項科技創新，創下多個世界之最。

去年10月1日，平潭海峽公鐵大橋公路段通車試運營，為平潭增加了一條設計時速100公里的六車道高速公路通道及時速200公里的鐵路通道，各地遊客來旅遊更便捷。

楊朝平是福建省高速公路集團福州分公司長樂濱海管理中心主任，該中心負責平潭海峽公鐵大橋公路面的運營、資訊維護與管理、養護、路政等。今年「五一」假期，平潭海峽公鐵大橋迎來通車以來的車流最高峰，5月2日車流量超5萬輛。

京台高速（平潭）跨海大橋有限公司董事長丁玉仁全程參與了平潭海峽公鐵大橋的建設。在他眼中，改革開放以來，平潭最大的變化就是交通，交通先行、引領發展，平潭國際旅遊島的軟硬體不斷提升，正努力構建起人居環境美、生態環境良性迴圈的新興海島城市。

平潭四面環海，擁有千礁百島，旅遊資源豐富。京台高速、福平鐵路將平潭與北京、深圳等城市相連接。福建海壇國際旅行社有限公司董事長薛斌表示，平潭海峽公鐵大橋帶來源源不斷的客流，海島深度遊備受熱捧。尤其是跨省遊客數量增幅大，周末遊、家庭遊及老年遊的出遊人次增多，還有不少遊客固定化包團前來遊玩。

位於平潭島西北的大練島，距大陸最近點7.85公里。過去，一條能載10來人的小船連接大練島到主島，後來有了輪渡。如今，京台高速連接大練島的關鍵性工程—大練島互通區，讓大練島實現與平潭海峽公鐵大橋相連接。

作為曾經積貧積弱的離島，大練島也迎來難得的發展機遇，目前已引入4家民宿，致力於打造國際旅遊度假區的平潭海峽戀島項目也在此落地。

十四五開局之年，亦是平潭國際旅遊島建設第二階段的啟動之年。平潭提出，促進觀光旅遊向度假旅遊、傳統旅遊向智慧旅遊、單一景點旅遊向綜合性目的地旅遊轉變，打造國際知名休閒度假旅遊島。