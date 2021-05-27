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孩童無懼高溫偕父母撿58袋垃圾 原因令網大讚暖心

香港01 / 撰文／安祖娜
孩子們自發性組隊撿海洋垃圾。圖擷自臉書香港行山遠足之友（吹水山谷）
孩子們自發性組隊撿海洋垃圾。圖擷自臉書香港行山遠足之友（吹水山谷）

香港夏日高溫炎熱，不少人寧願留在室內吹冷氣不外出，不過有4名小朋友無懼高溫，自發組隊偕父母前往大嶼山水口灣撿垃圾，最終在酷熱天氣下收集了共58袋垃圾，並自行送到收集點。4位小朋友尚顯年幼，卻對環境愛護有嘉，表示撿垃圾行動僅出於對大自然環境及海洋生物的關切之心，良好家教獲得網民一致大讚。

孩子們的父母先前於臉書群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」發文，表示4名小朋友於周日（23日）組成了「愛心小小隊」，自發性到大嶼山水灣口的紅樹林及泥灘撿垃圾。

根據世界自然基金會（WWF）的資料，水口灣的潮間帶泥灘是幼年馬蹄蟹的重要產卵及育苗場，南岸一帶流經紅樹林的小河口，則是魚苗的生境地。

貼文指出，水灣口是香港其中1個重要的海洋生物孕育區，當中更可找到存在4億多年的馬蹄蟹及超過180個品種的海洋生物。不過隨着不少海洋垃圾沿水流飄往該處，塑膠製品經過風浪及陽光的沖刷，漸漸變成細少的膠片及膠粒，有些會掛在紅樹林的樹枝，或散布在泥灘，危害海洋生物的安全。

孩子們無懼高溫愛護環境的行為令網友大讚。圖擷自臉書香港行山遠足之友（吹水山谷）
孩子們無懼高溫愛護環境的行為令網友大讚。圖擷自臉書香港行山遠足之友（吹水山谷）

4名小朋友為了保護大自然環境以及海洋中的幼小生命，無懼酷熱高溫，在「火燒的太陽」之下，跟父母到大嶼山水口灣收集海洋垃圾。從照片中可以看見，小朋友們年紀不算大，卻做足準備，穿上防曬衣、水鞋及太陽帽，亦帶齊工具如大型垃圾袋、手套及鐵鉗執垃圾。過程中更利用「身型優勢」，鑽進紅樹林的空隙收集勾在樹枝上的垃圾，並將集合起來的大袋垃圾搬到收集點，非常吃力。

「愛心小小隊」與父母最終在「炎熱高溫境界」下，一共收集了58袋海洋垃圾，實踐「用行動愛護環境，守護海洋」的目標，身體力行地「上山下海愛護香港」。小朋友的暖心行動獲得網民紛紛讚好，又稱讚他們父母作出最好的身教「小朋友，為你們鼓掌」、「父母教導得真棒」。

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文章授權轉載自《香港01》

紅樹林 香港 愛心 海洋垃圾

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