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長沙花店涉欺騙顧客 同束花替換悼念卡反覆銷售

香港01 / 撰文／彭琤琳
民眾為悼念袁隆平先生獻上眾多鮮花。圖擷自中新社
民眾為悼念袁隆平先生獻上眾多鮮花。圖擷自中新社

中國「雜交水稻之父」袁隆平於5月22日在湖南長沙病逝，享年91歲。5月24日，袁隆平遺體送別儀式在長沙舉行，有身處外地的市民通過網上平台訂花，並由花店人員轉送至殯儀館致哀。惟部分花店卻被網民揭發，店家僅在同一束花上，換上不同顧客的悼念卡片，並於店內拍照後發送給顧客，並沒有真正送往殯儀館。這些花店涉反覆銷售欺騙顧客的行為引發眾怒，當地市場監管部門正核查此事。

綜合《北京日報》等陸媒報導指出，家住北京的潘女士，5月23日通過網上平台在長沙當地花店購買了一束鮮花，並要求店主附上卡片，送至長沙明陽山殯儀館。潘女士翌日卻發現，鮮花顯示已送達，但商家向其展示的鮮花照片，卡片上卻並非自己撰寫的悼念詞。

潘女士其後撥打店主提供的送貨員電話，卻得知送貨員實際上根本沒有接到送花訂單。而潘女士加入花店的顧客群組後更發現，和她有相同遭遇的顧客至少有數十人，其中不少顧客還是在校學生。「我們就開始對比，發現賣家將同一束花拍了三次，發給我們三個不同的人。」潘女士說，更氣憤的是店主提供的照片都攝於花店內，始終無法提供殯儀館現場的鮮花圖。

消費者質疑店家並未確實送達鮮花，甚至用同一束花重複銷售獲利。圖擷自微博
消費者質疑店家並未確實送達鮮花，甚至用同一束花重複銷售獲利。圖擷自微博

事件曝光後引起熱議，被指是其中一間懷疑欺騙顧客的花店「長沙嘟市花香」5月25日發文致歉稱，因為下單客戶太多超過店舖承載能力，導致「送達超時、訂單作亂、配送時返圖不準」等問題，並表示會「重新配送」。該花店表示，5月25日凌晨，352束花束已經補送到現場，另有88張訂單已全部退款。

但對於花店的說辭，網民並不「收貨」，又質疑稱若超出店鋪承載能力為何不暫時關店，「做生意想賺錢是人之常情，但是賺這種錢你的良心不會痛嗎？」「後續補這個還有什麼意義？」「所以還是騙了大家的心意錢。」據悉，當地市場監管部門已介入核查此事。

延伸閱讀：

殯儀館不設公眾弔唁　西南大學師生向雕像獻花默哀

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文章授權轉載自《香港01》

殯儀館 送貨員 北京

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