「抱歉是文科生」在中國更嚴重！畢業求職排名，哪些系連前50都排不上？

摘要 1.根據中國資料分析機構麥可思的報告，中國大學的系所當中，畢業六個月後就業率最高的是軟體工程（96.7％）。能源、電力工學、物流系統管理、資料管理、看護學等理工科系、醫學系主修則緊追在後。 2.文科科系主修中排名最高的財務管理（94.2％）位居第17名，前50名當中，文科只占了9個。「屬於純文科」的文學、歷史、哲學等科系，根本連排名都擠不進去。 3.在中國就業市場內，理工科系的需求源源不絕，這和國家主席習近平提出的「中國夢」構想也有著密不可分的關係。

中國社科文獻出版社及麥可思研究院於2020年7月9日聯合發布「2020年就業藍皮書」。據發布，這份就業藍皮書是針對2019年應屆大學生畢業半年後進行追蹤評估，樣本有12.6萬人。

根據藍皮書，今年大學畢業生就業前景最看好的是就讀資訊安全、軟體工程、資訊工程、網路工程、電腦科學與技術、數位媒體藝術、電氣工程及其自動化等科系。前景最不看好的是繪畫、音樂表演、法學、應用心理學、化學。

「抱歉是文科生」現象在中國更嚴重

「要是每個人都主修電腦工程，那麼誰來外送餐點呢？」最近中國入口網站百度在網路上發布了內容為「四年制大學文科生，就業前景黯淡」的貼文。表示自己也是文科生的網民暗喻文科畢業生由於就業困難常打工做宅配的現實，這也是一種「自嘲」。該貼文下吸引了數百人「按讚」。這和韓國的笑話「文科生畢業找不到工作去開家炸雞店」有著異曲同工之妙。

中國文科生真的很難找工作嗎？

文科生去企業面試落榜的故事多不勝數，現在就來看看更正確的統計資料。根據中國資料分析機構麥可思的報告，中國大學的系所當中，畢業六個月後就業率最高的是軟體工程（96.7％）。能源、電力工學、物流系統管理、資料管理、看護學等理工科系、醫學系主修則緊追在後。

文科科系主修中排名最高的財務管理（94.2％）位居第17名，前50名當中，文科只占了9個。「屬於純文科」的文學、歷史、哲學等科系，根本連排名都擠不進去。

在中國最容易就業的主修 (來源：《3小時讀懂現代中國》)

理工科系為什麼較容易就業呢？

反之，中國理工科系畢業生幾乎沒有就業煩惱。根據中國理工科系名門大學航空航天大學的2019年畢業生就業報告書，該校的畢業生在求職過程中平均被3.96家企業錄取。北京理工大學的2019年度畢業生就業率為98.35％，雇用最多該校畢業生的前30家企業，全部都是航太技術、軍事技術或是電子工程領域的企業。

對此輿論媒體《中國青年報》分析指出：「隨著新興科技企業和技術相關產業市場擴大，對於理工科系畢業生的需求遠超過供給」；「和文科畢業生形成極大差異。」在中國就業市場內，理工科系的需求源源不絕，這和國家主席習近平提出的「中國夢」構想也有著密不可分的關係。

中國夢是習主席執政後提出的標語，意味著「中華民族偉大復興」，蘊含了和培養中國夢的各種政策美國一起躍居為世界兩大強國的藍圖。尤其指出這類國家計畫的核心是「技術」。實際上在10年前，中國世界工廠的形象更加突出。附加價值高的尖端技術由美國專屬；動員大規模廉價人力生產產品的「夕陽產業」則屬於中國。

習主席在2012年的中國夢宣言，實際上闡明了將轉型為技術國家。網路、通訊、航太技術，以及人工智慧、大數據這類尖端新技術，將快速跟上西方國家的腳步，最終超越他們。在中國夢這個龐大的基礎下，政府發布各種以技術為中心的政策。

培養中國夢的各種政策

中國的技術刺激政策中，最重要的是2015年發表的「中國製造2025」。這是中國技術發展的30年期長期計畫，目標是在前10年邁入全球製造強國行列。第二個10年，將透過革新技術在競爭優位產業牽制全球市場，最後10年則在主要產業內躍升為領先世界技術市場的地位。

換言之，2045年中國會成為超越美國的技術領先國家。中國製造2025記載了由國家主導培育的十大策略產業。資訊、機器人、航空、海洋、鐵路、資源、電力、農業、新材料、醫療產業等，當然全部都是理工科系。

然而中國朝著技術強國發展的野心，惹惱了美國這個既存霸權，從2018年起點燃美中貿易戰的戰火。以華為為首，這些在全球市場嶄露頭角的中國科技公司成為美國的目標。美國表面上將保安威脅視為問題，但實際上是為了不讓中國在技術上占盡優勢，試圖進一步牽制。

書籍簡介 3小時讀懂現代中國：5大面向 × 62關鍵問題，了解中國人為什麼這樣想、那樣做 作者：李伐贊（이벌찬）、吳京鈴（오로라） 譯者：陳聖薇、游芯歆、張琪惠 出版社：商業周刊 出版日期：2021年5月6日

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